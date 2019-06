Looking for Alaska, Hulu annuncia la data di uscita

Looking for Alaska, la serie Hulu in 8 episodi basata sul romanzo di John Green, sarà disponibile dal prossimo 18 ottobre. Fanno parte del cast, tra gli altri, Kristine Froseth, Charlie Plummer, Denny Love, Jay Lee, Landry Bender.

La storia è raccontata attraverso lo sguardo di Miles “Pudge” Halter (Plummer), adolescente che si iscrive in collegio in cerca di una prospettiva più profonda della vita. Si innamora di Alaska Young (Froseth) e trova un gruppo di amici leali. Dopo un’inaspettata tragedia, saranno proprio i suoi amici a cercare di dare un senso a ciò che li ha colpiti.

Creata per la tv da Josh Schwartz, la serie è una coproduzione tra Paramount Television, Fake Empire e Schwartz. Lo stesso Scwhartz sarà tra i produttori esecutivi, insieme a Stephanie Savage di Fake Empire, Mark Waters, Jessica Tuchinsky e l'autore del libro John Green. Il primo episodio sarà diretto da Sarah Adina Smith. Anche Timothy Simons e Ron Cephas Jones si sono uniti al cast principale della serie.

Il romanzo Looking for Alaska (tradotto in italiano col titolo Cercando Alaska) su cui la serie è basata, pubblicato nel 2005 da John Green, è entrato nel 2012 nella lista dei best-seller per ragazzi del New York Times.