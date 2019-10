Looking for Alaska, Josh Schwartz sul Grande Forse di Miles

Negli Stati Uniti, domani 18 ottobre sarà la giornata di Looking for Alaska, la miniserie di Hulu tratta dall'omonimo best-seller di John Green. Josh Schwartz, il creatore dello show, spiega quali sono alcuni dei suoi temi centrali.

La miniserie di 8 episodi con protagonisti Charlie Plummer (Miles) e Kristine Froseth (Alaska), è ambientata nel 2005, quando Miles si trasferisce in un collegio nel tentativo di trovere una prospettiva diversa e più profonda della vita. Qui si innamorerà di Alaska e troverà un gruppetto di amici fidati. Ma dopo un'inaspettata tragedia, Miles e i suoi amici tenteranno in tutti i modi di trovare un senso all'accaduto.

Schwartz, creatore della serie, spiega questa imperterrita ricerca dei cosa, dei perchè e... Dei forse.

"Il Grande Forse, trovare il Grande Forse. Miles è ossessionato dalle ultime parole, giusto? Ed è questa sua idea di esplorare l'ignoto, di muoversi all'interno di esso e correre il rischio di addentrarsi in un territorio che non conosce, dove non ha risposte, e non si sa cosa lo aspetti, ma dove deve continuare ad andare avanti ciònonostante. Ed è di questo che si tratta per Miles, all'inizio della storia, quando decide di lasciare Orlando e andare a Culver Creek in Alabama. [...] È un concetto così bello, ed è il motore della storia"

Ma, in realtà, il focus è un altro.

"In questa storia, non è importante perchè è successa una determinata cosa, ma come si reagisce alle sue conseguenze. E c'è un momento in cui i personaggi credono di poter risolvere il mistero e capire il motivo di quegli accadimenti, e che questo possa portare al cambiamento. Ma non cambierà nulla, e non annullerà ciò che è già accaduto".



E voi, cosa ne pensate? Attendete con trepidazione la serie?