Looney Tunes, Bugs Bunny e Daffy Duck nel nuovo trailer della serie animata di HBO Max

HBO Max si arricchisce di contenuti e ora anche i Looney Tunes stanno per fare il loro debutto sulla piattaforma streaming americana, il prossimo 21 gennaio. Nell'attesa è stato pubblicato il nuovo trailer della serie animata con protagonisti i celebri personaggi Warner, capitanati da Bugs Bunny. Ecco cosa riserva il video che anticipa lo show.

Il trailer di Looney Tunes mette in luce la battaglia in corso tra Bugs Bunny e il cacciatore Taddeo, che per l'occasione si avvale di un robot per cercare di avere la meglio sul coniglio. In seguito vediamo Titti impegnato ad organizzare un'amorevole festa, e in successione appaiono Daffy Duck, Porky Pig, Beep Beep, Willy il Coyote e Taz.

I dieci episodi dei Looney Tunes vedranno Taz trasportare Bugs Bunny in un colosseo romano, luogo dal quale cercherà di scappare salvando la pelle. Bugs sarà costretto ad affrontare in seguito diversi nemici, fra cui Taddeo, Cecil e un folletto.

Le altre vicende della trama vedranno Daffy Duck e Porky Pig impegnati in svariate disavventure a causa di un paio di pantaloni scomparsi, mentre le storiche faide tra Gatto Silvestro e Titti e tra Willy il Coyote e Beep Beep terranno banco nelle altre storie della serie.

Nel 2020 Bugs Bunny ha compiuto 80 anni e sui social si sono riversati tutti i fan del celebre coniglio dei Looney Tunes per tributare omaggi e fare gli auguri ad uno dei personaggi animati più iconici di tutti i tempi.

Negli ultimi tempi è sorta una polemica per l'assenza del fucile di Taddeo nei nuovi episodi.