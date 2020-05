Looney Tunes: com'è stata creata la serie HBO Max? Titti i segreti della produzione

Al mondo ci sono due tipi di persone: chi ha sognato con le pazze avventure dei Looney Tunes... E chi mente! Nati nel 1930 e riadattati negli anni '70, gli iconici personaggi animati hanno attraversato i decenni crescendo insieme ad intere generazioni: adesso è giunto il momento per loro di reinventarsi ancora e lo faranno grazie ad HBO Max. Ma come?

A raccontarci il processo creativo, oltre che narrativo e tecnico, è Peter Browngardt, produttore esecutivo della nuova seria animata che insieme al suo team ha avuto l'onere e l'onore di lavorare con Bags Bunny, Duffy Duck, Porky Pig, Yosemite Sam e tutti gli altri.

"Fu un'iniziativa che partì dalla Warner Bros., ci dissero 'Abbiamo bisogno che questi personaggi tornino sotto i riflettori' e l'unica cosa che ci chiesero fu di non frenare la nostra creatività, dovevamo essere liberi. All'inizio non sapevamo neanche chi avrebbe distribuito lo show, perché non l'avevamo ancora venduto a HBO Max... Quando abbiamo iniziato non c'era nessuna HBO Max".

Browngardt e la sua squadra raccolsero tutto ciò che era disponibile sui personaggi e sulle loro storie, facendo un immenso lavoro di analisi, decostruzione e ricomposizione.

"Quello che volevo era avere il pieno controllo sulle storie: chiesi di avere tutti gli episodi a portata di click. Mi serviva ogni corto. Ce ne sono migliaia, 1030 per la precisione. Alcuni non sono mai stati distribuiti ed erano praticamente impossibili da recuperare. Persino alla Warner mi dissero di non averli tutti, ma solo le raccolte uscite in DVD."

"Abbiamo analizzato ogni più piccolo dettaglio dei Looney Tunes, la struttura della storia, com'erano organizzate le gag, come nacquero i primi personaggi, l'evoluzione delle loro personalità, gli archetipi. Un'altra cosa che [non] abbiamo fatto è stato creare strani assortimenti con i personaggi, nessuno di loro è stato messo in relazione con qualcuno con cui non avesse già 'lavorato'".

"Credo che questo sia un grande punto di forza, perché ogni personaggio fu creato per funzionare in determinati schemi e con determinati accostamenti. Altre cose invece erano meno evidenti e solo guardano i vecchi episodi ci siamo resi conto cos'è che non andava. 'Ecco perché non ha funzionato!' ci dicevamo. Abbiamo creato i background e le storie in modo che fossero coerenti con l'animazione e i personaggi. C'è voluto molto lavoro per realizzare tutto ciò".

Il produttore ha infine parlato anche del minutaggio complessivo della serie, che all'inizio si vociferava essere intorno agli 80 episodi: "Al momento siamo al lavoro su circa 1000 minuti. 800 saranno trasmessi su HBO Max mentre degli altri 200 non abbiamo ancora pensato come e quando distribuirli."

Dal 28 maggio, giornata del lancio della piattaforma negli States, le nuove avventure dei Looney Tunes sono disponibili su HBO Max e se volete scoprirne la nuova grafica, che omaggia senza dubbio quella classica della serie, scoprite il primo episodio dei Looney Tunes su YouTube.