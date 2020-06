Looney Tunes, Elmer Fudd non ha un fucile nei nuovi episodi: ecco perché

Nei cartoni animati dei Looney Tunes, come sa chi da bambino è cresciuto con le loro surreali storie, non è mai mancata la violenza. Bugs usa qualunque tipo di strumento bellico per disfarsi di Taddeo, Granny è pronta a sfoderare il suo ombrello, Willy il Coyote usa spesso dei detonatori per catturare Beep Beep.

Ma nella nuova serie di cartoni animati, però, non vedremo Elmer Fudd/Taddeo imbracciare il suo iconico fucile per dare la caccia a Bugs Bunny, né tantomeno gli altri personaggi useranno armi da fuoco. Ma non mancheranno altri tipi di armi, quali le armi bianche, i congegni esplosivi e le armi chimiche, che abbiamo visto utilizzare più volte negli anni.

La scelta è stata presa dalla HBO Max per contrastare il fenomeno della violenza armata negli Stati Uniti, secondo un recente rapporto, e Peter Browngardt, animatore dello show, ha rassicurato i fan dicendo che "non avremo armi, ma possiamo comunque fare violenza nei cartoni animati con altri mezzi", chiarendo che la serie non verrà "smembrata" della sua componente principale, ma si adatta soltanto ai tempi moderni ed alla sensibilità attuale. "Stiamo attraversando questa ondata di anti-bullismo. Looney Tunes è praticamente l'antitesi di ciò. Sono due personaggi in conflitto, a volte diventano piuttosto violenti".

Voi cosa ne pensate di questa scelta della produzione, era indispensabile che un cartone animato si prendesse questa "responsabilità morale"? La nuova serie animata Looney Tunes Cartoons su HBO Max ha fatto il botto: ha surclassato Game of Thrones per numero di visualizzazioni - record che pensavamo impossibile da superare fin'ora. E date anche un'occhiata all'inaspettata storia delle inquietanti origini dei Looney Tunes, dettaglio che sconvolgerà la visione del cartoon.