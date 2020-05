Looney Tunes, ecco l'inquietante storia delle loro vere origini

La piattaforma streaming HBO Max ha fatto finalmente il suo debutto, e così anche la serie animata Looney Tunes Cartoons annunciata qualche tempo fa dal servizio di video on demand. Ma siamo sicuri di conoscere i retroscena degli amati personaggi d'animazione?

Siamo tutti abituati a guardare le comiche storielle che accompagnano la vita immaginaria di Bugs Bunny, Wile E. Coyote, Gatto Silvestro e gli altri, quindi nessuno penserebbe mai che dietro queste apparenti "serenità" c'è un'oscuro passato.

A rivelarlo è la DC attraverso un fumetto one-shot di qualche anno fa, il "Lobo/ Road Runner Special #1", primo comics di sei volumi totali che raccoglie le vicende autoconclusive dei personaggi animati con i protagonisti principali della testata.

Il racconto è ambientato nel 1949, e alla prima vignetta si vedono due scienziati mentre stanno sedando un coyote del deserto del Nevada per poi portarlo nel loro laboratorio. Arrivati a destinazione, le didascalie ci presentano uno scenario incredibile: l'ACME Labs è un laboratorio chimico con vasche di incubazione all'interno delle quali si trovano alcuni animali mutaforma in stato di incoscienza.

I ricercatori stanno infatti studiando quegli animali per la loro società, che cerca di unire il DNA alieno con il DNA terrestre, dunque i personaggi che conosciamo non sono altro che il risultato dell'esperimento folle dell'ACME Labs. Un'esplosione nel laboratorio ne causerà la fuga, e da lì iniziano poi le storie che hanno accompagnato l'infanzia di molti di noi.

Insomma, inaspettato no? Di sicuro senza questo fumetto non ci saremmo mai immaginati un retroscena tanto oscuro. In calce alla notizia potete trovare la fonte dalla quale è possibile visionare alcune tavole del fumetto.

La piattaforma HBO Max, come abbiamo detto, è stata lanciata con successo pochi giorni fa, e se volete potete guardare il primo episodio inedito dei Looney Tunes Cartoons in lingua originale, mentre leggete l'interessante articolo su come è stata creata la nuova serie animata Looney Tunes per HBO Max.