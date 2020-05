Looney Tunes: le nuove puntate del cartone in onda su HBO Max

Dopo aver visto il primo episodio dei Looney Tunes, condiviso gratuitamente su YouTube, i famosi personaggi dei cartoni della Warner Bros hanno fatto il loro debutto su HBO Max, servizio streaming dell'azienda statunitense.

Sono più di ottanta le puntate che sono state prodotte, alcune andranno in onda su HBO Max, mentre altre verranno pubblicate gratuitamente su YouTube, permettendo così di vederle anche a chi non è abbonato al servizio streaming del network di Game of Thrones e Westworld. Le vicende di Bugs Bunny, Titti, Taddeo, Daffy Duck e gli altri saranno introdotte dalla storica sigla, la durata invece si assesta sui dieci minuti. Sono numerosi i fan che aspettavano altre puntate dei Looney Tunes, considerate ancora attuali grazie alla divertente sceneggiatura e alle originali situazioni in cui si trovano i protagonisti.

Disponibili già dal giorno di lancio di HBO Max, gli episodi hanno riscosso un grande successo, anche per la presenza degli storici doppiatori, che hanno ripreso la loro parte in occasione di questa nuova stagione. Se non lo avete ancora visto, ecco il primo trailer di Looney Tunes, mentre vi segnaliamo che il prossimo 4 giugno sarà disponibile nel catalogo di Sky un canale interamente dedicato al cartone, creato in occasione degli 80 anni di Bugs Bunny.