Looney Tunes, polemiche per l'assenza del fucile di Taddeo: risponde un animatore

La decisione di privare Taddeo del suo fucile in Looney Tunes Cartoon, la nuova serie di cortometraggi disponibile da poco negli Stati Uniti su HBO Max, ha fatto molto discutere in questi giorni per via della questione politically correct, e ora è arrivata la risposta di uno degli addetti ai lavori.

"Pensate seriamente che sia importante il fatto che Taddeo abbia o no il fucile nei nostri corti? Sapete quante gag si possono fare con le armi da fuoco? Molto poche, e le migliori sono già state fatte da chi ci ha lavorato prima di noi. È limitante. Il fulcro non è mai stato il fucile, ma la mascolinità imperfetta e messa in discussione di Taddeo" ha scritto Michael Ruocco, animatore dei nuovi corti dei Looney Tunes. "Inoltre, bisogna pensare a ciò che sta accadendo nel mondo, e quando il nostro show è entrato in produzione. Fine 2017 e inizio 2018. Sulla scia di un numero record di sparatorie di massa, in particolare quella orribile di Las Vegas. Nessuno di chi lavorava nei media voleva toccare una pistola."

Ruocco ha poi spiegato perché l'assenza del fucile non avrebbe compromesso la qualità della serie animata: "Non voglio mettere le parole in bocca a nessuno, ma da qualcuno che ha lavorato per 2 anni con questi personaggi (5 in realtà, come ha corretto nel tweet successivo, ndr.), personalmente non mi interessa né mi manca il fucile di Taddeo. Abbiamo potuto lavorare molto di più alla sua personalità e alla sua mancanza di spirito rispetto a qualsiasi cosa tenesse in mano. Andiamo avanti."

Looney Tunes Cartoon, lo ricordiamo, nelle scorse settimane ha battuto la concorrenza di Game of Thrones come primo contenuto di HBO Max per numero di visualizzazioni. Per saperne di più, vi ricordiamo che su YouTube potete visionare un intero episodio di Looney Tunes Cartoon.