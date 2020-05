Looney Tunes, su YouTube online gratis un episodio inedito prima del lancio su HBO Max

Warner Bros. ha pubblicato gratuitamente un episodio inedito di Looney Tunes Cartoons in vista della premiere della serie reboot sul servizio di streaming HBO Max, che arriverà il 27 maggio prossimo.

La puntata è già disponibile sul canale YouTube della major, e come al solito potete godervela comodamente all'interno dell'articolo: è composta da tre nuovissimi cortometraggi con Tweety e Sylvester, Bugs Bunny ed Elmer Fudd e Daffy Duck.

Come anticipato da Warner Bros., la nuova serie di Warner Bros. Animation sarà composta da cortometraggi animati che varieranno in lunghezza e metteranno in evidenza storie semplici, votate alle gag e incentrate sulla brillantezza dell'animazione: "Ci stiamo approcciando a ciascun cortometraggio come ad un film, e non come ad un episodio di una serie", ha precedentemente dichiarato a Variety lo sviluppatore e produttore esecutivo Peter Browngardt. "Il nostro mantra sui cortometraggi è rispettare la storia, la potenza comica e la riverenza per i classici Looney Tunes degli anni '30 e '40 e il modo in cui hanno usato l'animazione tratta dai fumetti".

A differenza del Looney Tunes Show, che vanta uno stile più da sitcom e che ha modernizzato i personaggi della serie trasmessa per due stagioni su Cartoon Network, Looney Tunes Cartoons adotta un approccio più prettamente visivo e focalizzato sulle gag nello stile dei classici episodi della serie Looney Tunes e Merrie Melodies. "Siamo un gruppo di fumettisti all'interno di una stanza e disegniamo sketch divertenti", ha detto Browngardt. "Secondo noi è questo che ha reso fantastica la serie classica dei Looney Tunes. Non erano gli sceneggiatori; pensavano sempre in modo completamente visivo. Mi sembra che la migliore animazione dei cartoni animati sia frutto di quel processo."

Per altri approfondimenti guardate il primo trailer di Looney Tunes Cartoons e la prima immagine ufficiale.