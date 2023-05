Loot: la seconda stagione della serie Apple TV+ chiude a causa dello sciopero WGA

Il proclamato sciopero degli sceneggiatori USA sta continuando a mietere le prime vittime di questa manovra estrema con la chiusura dei set e l'assenza prolungata degli autori sui vari set dove le produzioni stanno continuando a girare. Un'altra "vittima accertata" è la Stagione 2 di Loot, la serie Apple TV+ che vede protagonista Maya Rudolph.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, la serie di successo di Apple TV+, Loot, ha interrotto la lavorazione della seconda stagione. La produzione della serie comedy, prodotta da Universal Television, si è fermata a causa delle proteste degli sceneggiatori in sciopero nella pressi della villa di Bel-Air dove viene girata la serie. Maya Rudolph, protagonista e produttrice esecutiva di Loot, sarebbe tornata nella sua roulotte e non sarebbe più tornata al lavoro. Al momento non è chiaro quando la produzione riprenderà.

Loot segue la storia di Molly Novak (Rudolph), moglie di un miliardario, che viene tradita dal marito con cui è sposata da vent'anni e, dopo che la sua vita va a rotoli e la sua spirale pubblica diventa oggetto di tabloid, scopre di avere una fondazione di beneficenza ed elabora un piano con il suo capo Sofia (Michaela Jae Rodriguez) per donare tutta la sua fortuna.

La serie è solo l'ultimo progetto a risentire dello sciopero della WGA. In precedenza è stato riferito che Hacks della HBO ha interrotto la produzione della terza stagione e rimarrà sospesa fino alla fine dello sciopero. Anche la quinta e ultima stagione di Stranger Things è stata colpita dallo sciopero. Sabato i fratelli Duffer hanno confermato sui social media che anche la pre-produzione della stagione rimarrà in pausa per tutta la durata dello sciopero.

D'altro canto, serie come Gli Anelli del Potere 2 continueranno nelle riprese, così come la Stagione 2 di House of the Dragon, nonostante l'assenza degli showrunner e dei vari autori sul set, che non potranno quindi intervenire con eventuali riscritture dei copioni.

Vedremo quanto durerà questo nuovo grande sciopero proclamato dalla WGA e che pare raggiungerà la gravità di quello del 2008.