Loredana Bertè ricorda Morricone, ma sbaglia film: ecco la clamorosa gaffe

Dopo l'addio a Morricone di Quentin Tarantino e quello del collega Hans Zimmer arriva anche l'ultimo saluto di Loredana Berté, che però cade con uno scivolone clamoroso sbagliando film e colonna sonora.

La cantante ha infatti accreditato al compositore romano uno dei più grandi titoli del cinema, nientemeno il Padrino Francis Ford Coppola. Il post che omaggiava Morricone è stato condiviso poche ore fa sul profilo Instagram della Bertè e recitava: "Voglio ricordare il grandissimo Maestro Ennio Morricone con il ‘suo’ The Godtfather”, il tutto accompagnato dalla colonna sonora de Il Padrino.

Le musiche furono invece composte da Nino Rota e dirette da Carlo Savina e sebbene l'eccellenza e la nazionalità italiane rimangono, l'errore madornale e la gaffe non sono certo passate inosservate, tanto che il post è stato inondato di commenti e ha letteralmente fatto il giro del web.

In pochissimo tempo la Bertè ha cancellato il post errato e pubblicatone uno nuovo, stavolta corretto, con cui ricordava il lavoro del Maestro in Nuovo Cinema Paradiso: troverete entrambi i post in calce.

