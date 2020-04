Lorella Cuccarini pronta a lasciare La Vita in Diretta: l'indiscrezione corre sul web

Cambio di guardia per La Vita in Diretta. Secondo quanto affermato da Repubblica, infatti, Lorella Cuccarini potrebbe presto lasciare il programma Rai a causa dei rapporti difficili con Alberto Matano, il giornalista che conduce insieme a lei il contenitore d'informazioni di Rai 1.

In un articolo pubblicato dal popolare giornale si legge che "l’unica che dovrebbe lasciare è Lorella Cuccarini, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano che per i deludenti risultati della Vita in diretta”.

Dopo un esordio non entusiasmante, dove gli ascolti non erano stati in linea con le aspettative dei dirigenti, infatti, La Vita in Diretta si è ripresa ed ha battuto ripetutamente la principale concorrente di Canale 5, Barbara D'Urso con il suo Pomeriggio 5.

A favore di Lorella Cuccarini però sono arrivate le importanti dichiarazioni di Maurizio Costanzo, il quale di recente ha affermato che "non credo che la Rai metterà al suo posto Serena Bortone, che già fa bene il suo lavoro ad Agorà, su Rai Tre. Lorella Cuccarini è rivelata davvero un grande acquisto per Rai1. Il merito è del suo sorriso solare, della pacatezza con cui conduce il programma e della popolarità di cui gode da tanti anni ormai".

Dopo le indiscrezioni sull'abbandono di Fabio Fazio, quindi, un altro talent potrebbe abbandonare la TV di Stato.