Lorena, la nuova docu-serie di Amazon sulla donna che evirò il marito

Amazon ha annunciato oggi di aver dato il suo benestare per una nuova docu-serie dal titolo Lorena, il cui produttore esecutivo sarà Jordan Peele, famoso per il lavoro svolto in Scappa - Get Out e The Last O.G. Questo nuovo show, disponibile nel programma Prime Original, indagherà sui fatti accaduti nel "caso Bobbit".

Nella seconda metà degli anni '90, in America, Lorena Leonor Gallo evirò il marito John Wayne Bobbit, ed il processo che ne seguì diventò un vero e proprio fenomeno mediatico di risonanza mondiale. In occasione dei 25 anni trascorsi dal caso, Amazon ha deciso di affidare al regista Joshua Rofé una nuova docu-serie che racconterà i fatti dal punto di vista della donna, un'occasione per lasciare da parte l'accanimento che la stampa mostro per il caso e lasciar spazio alla discussione sulla violenza domestica.

Le parole di Jordan Peele sul progetto: "Quando sentiamo parlare del caso Bobbit, non facciamo altro che pensare ad uno degli incidenti più sensazionali che sia stato mai dato in pasto ai media. Con questo nuovo show, Lorena ha la possibilità di raccontare tutta la verità, come anche di offrire qualche spunto per parlare di teoria dei gender, abuso domestico, e vogliamo darle un'occasione per chiedere finalmente giustizia, una volta per tutte. Perché questa è la storia di Lorena, e noi siamo onorati di poter aiutare a raccontarla".

Lorena sarà prodotta per Amazon da Monkeypaw e Sonar Entertainment.