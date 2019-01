Lorena: online il trailer ufficiale della docu-serie Amazon prodotta da Jordan Peele

Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale di Lorena, documentario televisivo su uno dei casi realmente accaduto e più discusso degli anni '90: quello di Lorena Leonor Gallo che evirò il marito John Wayne Bobbit dopo essere stata constantemente abusata.

Diretto dall'acclamato documentarista Joshua Rofé, la serie divisa in quattro parti racconterà le verità nascoste nel famigerato caso, che saranno esplorate dal punto di vista della donna. Un'occasione per lasciare da parte l'accanimento che la stampa mostrò per l'accaduto e mettere in risalto la spinosa questione della violenza domestica.

La serie offre una nuova prospettiva sulla storia di Lorena Bobbitt ed espone come questo evento ha gettato le basi per il moderno ciclo di notizie 24 ore su 24 e per una copertura mediatica sensazionalistica sempre maggiore. Persa nella copertura tabloid e nelle battute del talk show notturno, la storia di Bobbitt è stata un'occasione mancata per una discussione nazionale sull'aggressione domestica e sessuale in America. Lorena è una rivoluzionaria rivisitazione delle profonde questioni morali e dolorose tragedie umane sepolte nel cuore di questo famigerato scandalo americano.

Lorena sarà disponibile sulla nota piattaforma di streaming a partire dal 15 febbraio 2019, dopo il debutto mondiale previsto al Sundance il 29 gennaio. Tra i produttori esecutivi figurano anche Jordan Peele, noto per l'acclamato film Get Out e di recente al lavoro sulla sua nuova pellicola, Us.