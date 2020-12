Lory Del Santo e la scioccante morte di suo figlio: 'Non ho rimpianti, forse meglio così'

Lory Del Santo intervenuta come ospite di Oggi è un altro giorno, ha raccontato della terribile morte del figlio Loren, suicidatosi nel 2018 a soli 19 anni a causa di una terribile malattia. Questo è stato un duro colpo per la showgirl che già in precedenza aveva perso Conor, il figlio nato dalla sua relazione con Eric Clapton.

"Non ha mai visto un medico, mentalmente era super intelligente e questa sua condizione gravava su un altro aspetto che era il distacco da ciò che nella vita è la felicità. Purtroppo forse è meglio che sia successo… Sono andata a ritrovare tutti i suoi scritti, mi sono ricordata tutto quello che mi dicevano le insegnanti a scuola. Alla fine forse è stato meglio così perché ci sono malattie che non retrocedono mai".

Lory Del Santo ha poi aggiunto: "Le medicine che possono guarire queste malattie sono solo apparenti e portano a disfunzioni fisiche gravissime… Lui ha vissuto il meglio che poteva, io gli ho dato tutto quello che potevo per stargli vicino quindi non ho nessun rimpianto".

Ora la showgirl è rimasta sola con il figlio Devin su cui sono state riposte tutte le sue speranze: "Mi piacerebbe diventare nonna, ma lui dice che non ho pronto. Sono una mamma ancella, io sono lì che aspetto che lui mi guardi e me lo devo far bastare".

