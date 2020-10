Lory Del Santo shock su Manuela Arcuri: 'Mi disse che Garko si bloccava'

L'outing di Gabriel Garko ha innescato un'incredibile reazione nel mondo dello spettacolo. In primis hanno convinto Adua Del Vesco a rivelare la sua verità su Massimiliano Morra e poi Lory Del Santo a riportare alcune particolari dichiarazioni di Manuela Arcuri.

Come sappiamo Gabriel Garko e Manuela Arcuri hanno avuto una breve relazione nel 2009, e stando alle parole dell'attrice di latina, non ci sarebbe stato nulla di fasullo nel loro rapporto.

"Io non ho mai finto un flirt e non mi è stato chiesto. Ho avuto una relazione con Gabriel durata pochissimo ma era vera. Parliamo di tanti anni fa. Sono contenta che ora sia un uomo più felice. Sono contenta se si sente più libero".

Oggi però sembra difficile credere che tutto sia stato reale e, le parole di Lory Del Santo a Live-Non è La D'Urso sembrano offrire nuovi spunti di riflessione su questa incredibile vicenda:

"Lei me lo disse tanto tempo fa che lui si bloccava. Lei era fidanzatissima con Garko, erano su tutte le copertine. L'ho incontrata una sera a Montecarlo, eravamo in un bagno, e le ho chiesto come andava con lui. Mi ha risposto che lui con lei si bloccava perché era troppo voluminosa e questa cosa lo pietrificava".

Garko dopo il suo coming out invece sembra aver finalmente ritrovato la serenità e, sicuramente in un prossimo futuro potremmo scoprire nuove informazioni su tutta questa situazione.