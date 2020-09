Lost, 10 anni dopo Damon Lindelof torna sul finale: 'Ho amplificato le reazioni negative'

Tra gli ultimi lavori di Damon Lindelof c'è la miniserie Watchmen, fresca vincitrice di 10 Emmy, ma tra i titoli che hanno reso famoso lo sceneggiatore e produttore è impossibile non menzionare Lost, che ha appassionato legioni di spettatori tra il 2004 e il 2010. Il finale della serie resta uno dei più controversi nella storia delle serie tv.

Molte sono state le opinioni negative sulla conclusione dello show, e in una recente intervista a Variety Damon Lindelof si è detto pentito per averle amplificate.

"Non ho inventato io la narrazione secondo cui il finale di Lost fosse empiricamente brutto" ha raccontato Lindelof, "ma io l'ho amplificata. Il fatto che le persone sentano il bisogno di dirmi: Ehi, in realtà mi è piaciuto il modo in cui è finita. Le aspettative di alcune persone che devono farmi sapere che il finale è deludente. Il fatto di aver detto alla gente cosa pensare di Lost. Tutto questo è un mio grande rimpianto."

Dal finale di Lost sono passati ormai dieci anni, e la serie è da poco approdata su Amazon Prime Video. Josh Holloway (James "Sawyer" Ford) ha recentemente detto la sua su ciò che accade al suo personaggio. "Sono contento. È sopravvissuto. Si arrivava a un punto in cui Sawyer non capiva nulla di ciò che stava succedendo e non gli importava. Era tipo: Non me ne frega un c***o di sopravvivere. Sopravvivrò a questa m***a, e non so nemmeno perché. Ma ce l'ha fatta. [...] Il problema con uno show di grande successo, con una storia incredibile, intricata e stratificata è che non c'è via d'uscita."

