Lost: 10 anni fa il finale, che fine ha fatto il cast?

Lost è tra le produzioni che hanno fatto la storia della TV e oggi 22 maggio, in occasione del decimo anniversario del finale, siamo andati a caccia dei protagonisti della serie ideata da J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber alcuni dei quali da qualche tempo... Dati per dispersi.

Con un totale di 114 episodi e 6 stagioni Lost ha interrotto la sua corsa nel 2010, lasciando l'amaro in bocca a molti fan, i quali non dimenticheranno mai il brillante cast che ha reso grande la serie.

Matthew Fox (Jack Shephard), apparso già nell'episodio pilota aveva immediatamente lasciato intendere che sarebbe diventato uno dei personaggi principali di Lost, e infatti così fece diventando il leader dei sopravvissuti. Dopo la serie la sua carriera da attore è molto rallentata, fino a fermasi nel 2015, anno in cui fa la sua ultima apparizione in Bone Tomahawk.

Evangeline Lilly (Kate Austen) è ricordata soprattutto per il triangolo amoroso con Sawyer e Jack e da allora, sebbene abbia abbandonato la TV, ha recitato in importanti produzioni Marvel quali Ant-Man and the Wasp e Avengers: Endgame. Recentemente l'attrice è finita su tutti i giornali per le infelici dichiarazioni sul Coronavirus, mentre dal 2004 al 2009 ha fatto coppia fissa con Dominic Monaghan (Charlie Pace) conosciuto proprio sul set di Lost.

Josh Holloway (James "Sawyer" Ford) è invece apparso in serie come Colony, Amazing Stories (targata Apple TV+) e Yellowstone ed è padre affettuoso si Hunter e Java, i figli avuti insieme alla moglie Yessika Kumala.

Michael Emerson (Ben Linus) ha continuato nel mondo delle serie TV di successo, diventando protagonista di Person of Interest ed è attualmente impegnato nella serie CBS Evil. Come lui anche John Locke (Terry O'Quinn) avvistato in Hawaii Five-O e in Emergenze, serie del 2019 cancellata dopo una sola stagione.

Anche Jorge Garcia (Hugo "Hurley" Reyes) è stato tra i regolari di Hawaii Five-O, mentre la sua ultima apparizione è nel film la Missy sbagliata di Netflix.

Emilie de Ravin (Claire Littleton), che invece interpretato Belle in Once Upon a Time dividendo il set con Elizabeth Mitchell (Juliet Burke), mentre Daniel Dae Kim (Jin-Soo Kwon) da allora ha recitato in The Good Doctor, New Amsterdam, Flack e persino in Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Menzione a parte merita Ian Somerhalder (Boone Carlyle) che con i suoi personaggi in The Vampire Diaries e V Wars ha fatto sognare milioni di adolescenti amanti dei vampiri: attualmente è sposato con Nikki Reed, la star di Twilight e che ha diviso il set con Maggie Grace (Shannon Rutherford).

Naveen Andrews (Sayid Jarrah) ha invece conquistato il piccolo schermo con Sense8, serie cult di Netflix ed infine troviamo Yunjin Kim (Sun-Hwa Kwan) che ha riscosso grande successo in Corea con la serie Ms. Ma, Nemesis e presto sarà nel film Confession.