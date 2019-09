Lost:15 anni fa andava in onda il primo episodio della storica serie

Oggi, 22 settembre 2019, Lost spegne le candeline per festeggiare i 15 anni dalla messa in onda del primo episodio sull'emittente ABC. In tutti questi anni la serialità televisiva è cambiata notevolmente e parte della spinta propulsiva è arrivata proprio grazie alla serie creata da J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber.

Lost ha presentato un modo diverso di sviluppare una storia, con una forte componente di trama orizzontale, un cast ampio e variegato con personaggi le cui storie venivano approfondite tramite flashback (qualcuno ha detto Orange is the new Black?) e una mitologia stratificata e piena di misteri, diversi dei quali rimasti tali.



Lost è stato capace di attirare l'attenzione collettiva come ci sono riusciti pochi altri prodotti e ha sguinzagliato gruppi di fan che si ritrovavano online a discutere di teorie e possibili sviluppi della storia. Gli stessi attori non erano immuni al fascino dei segreti dell'isola, come raccontato da Daniel Dae Kim, che ha confessato di aver ideato una teoria sul Mostro di fumo e la sua natura.

L'attenzione verso Lost era così alta che in occasione della première della sesta e ultima stagione, l'allora presidente degli Usa Barack Obama dovette spostare la data del discorso sullo Stato dell'Unione per evitare di accavallarsi con l'episodio.



Lost è stata anche una serie divisiva, con un finale che ha portato alla creazione di due netti schieramenti tra i soddisfatti e delusi, ma ancora oggi riesce ad esercitare una grande attrazione, come ci ricordano i membri del cast, che continuano a essere sorpresi dal calore mostrato dai fan dopo tutti questi anni.



È impossibile riassumere in queste righe l'importanza e l'influenza di Lost, ma non possiamo esimerci dal ricordare l'anniversario di questa data, quando un gruppo di persone del volo Oceanic 815 naufragò su un'isola misteriosa e diede via a qualcosa di incredibilmente grande.