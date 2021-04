Lost, i 5 colpi di scena più clamorosi di tutta la serie

Lost è andata in onda per sei stagioni dal 2004 al 2010 su ABC, tra numeri con un significato particolare, un mostro di fumo nero e grandi misteri la serie combinava la fantascienza con la mitologia e si rivelò un successo mondiale.

Lost raccontava le avventure dei sopravvissuti a un incidente aereo bloccati su un'isola deserta, ma divenne subito chiaro che c'era molto di più da scoprire su quell’isola. Non sempre i misteri che sono stati alimentati nel corso delle stagioni hanno avuto risposta, ma alcuni sono stati davvero eccellenti e innovativi, oggi vogliamo parlarvi dei cinque migliori colpi di scena:

La botola

Alla fine della prima stagione i nostri protagonisti scovarono una botola nella giungla, questo è stato forse il primo grande mistero dello show.

Locke trovò il portello nella giungla e divenne ossessionato dall'idea di scoprirne il significato, memorabile è la scena finale della stagione dove vediamo Locke e Jack affacciarsi sul corridoio buio e tenebroso scavato nel terreno senza sapere che cosa avrebbero trovato là sotto.

Ci sono altri sopravvissuti

Quando Locke e Boone si imbatterono in un piccolo aereo precipitato su un albero il giovane Boone salì per indagare sul velivolo e lì trovò una radio funzionante. Inviò un messaggio dicendo che faceva parte del gruppo di sopravvissuti dell'Oceanic 815. Tuttavia, la voce dall'altra parte rispose: "Siamo i sopravvissuti dell'Oceanic 815". Una svolta interessante che portò all’introduzione dei sopravvissuti della sezione coda dell’aereo.

Locke era paraplegico

Un’altra grande rivelazione inaspettata riguarda Locke, l'unico personaggio a cui non dispiaceva essere bloccato sull’isola. Anzi, vedeva l’incidente come un segno, qualcosa che fa parte di un progetto più grande che li ha portati lì per uno scopo. Il ragionamento di Locke e il suo attaccamento all’isola diventa chiaro con la scioccante rivelazione sulla sua vita prima dell'incidente: era bloccato su una sedia a rotelle. Locke ha sperimentato una sorta di miracolo sull'isola che gli ha restituito la capacità di camminare.

Non è la barca di Penny

Impossibile non versare una lacrima quando Charlie decise di sacrificarsi per gli altri. Dopo che una barca comparve appena fuori dall'isola, tutti sperarono che appartenesse all'amore perduto di Desmond: Penny.

Charlie riuscì a mettersi in contatto via radio con l’imbarcazione ma scoprì che la barca non era affatto quella di Penny, così si sacrificò avvertendo Desmond che la barca non era lì per salvarli prima di annegare.

Flashforward

I flashback sono sempre stati una parte importantissima di Lost sin dall'inizio. Ogni episodio si concentrava su un personaggio diverso e mostrava parti della loro vita prima dello schianto sull'isola.

Nel finale della terza stagione, questa tecnica è stata usata brillantemente per la rivelazione più memorabile dello spettacolo. Mentre seguiamo Jack durante un momento particolarmente difficile della sua vita, lo vediamo andare all'aeroporto per incontrare Kate e ci rendiamo conto che non si trattava di un flashback ma di un flashforward. In qualche modo i due erano riusciti a tornare dall'isola e, in una scena memorabile e iconica Jack annuncia che devono tornare indietro.



In chiusura vi lasciamo con i nostri approfondimenti sul titolo di apertura di Lost e sull'attore di Lost che è comparso in più episodi. Fateci sapere nei commenti quale di questi incredibili colpi di scena è il vostro preferito!