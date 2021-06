Lost: 5 cose che non tornano nel finale della serie tv

Quando il finale di Lost è andato in onda il 23 maggio 2010 ha sconvolto tutti i fan dello show ABC. Ancora oggi il pubblico è diviso, ad alcuni è piaciuto il modo emozionante in cui il viaggio di Jack e quello dei suoi compagni sopravvissuti al volo Oceanic 815 si è concluso. Altri sono estremamente arrabbiati per non aver ottenuto risposte.

La storia dei sopravvissuti ad un incidente aereo che finiscono su un'isola misteriosa ha catturato l'immaginazione del pubblico quasi subito. Infinite teorie su ciò che stava realmente accadendo venivano elaborate dai fan di tutto il mondo, la maggior parte delle quali però si è rivelata falsa.



Ci sono molte cose di Lost che non sono state spiegate e ciò contribuisce a rendere la serie ancora avvincente:

La bomba

Per gran parte della sesta stagione, molti fan hanno pensato che la bomba che Jack e compagni hanno fatto esplodere negli anni '70 (nel finale della stagione 5) avesse provocato l'affondamento dell'isola e creato una linea temporale alternativa, in cui il volo Oceanic 815 non si era mai schiantato sull’isola.

Ora sappiamo che la "linea temporale alternativa" era in realtà il purgatorio in cui i personaggi si sono incontrati dopo essere passati a miglior vita, e l'intera parte della "linea temporale alternativa" era una falsa pista.

Vincent

Vincent è senza dubbio una delle parti più confuse e adorabili di Lost. Era sull'aereo che accompagnava Walt, un ragazzo che è stato brevemente sull'isola prima di fuggire con suo padre. Il cane tuttavia è rimasto sull’isola. Era lì nel momento in cui Jack si è svegliato sull'isola nel pilot ed era lì quando Jack è morto nel finale.



Ma il modo in cui questo cane ha continuato a sopravvivere e dove è stato per i lunghi periodi in cui non è stato sullo schermo è fonte di confusione e mistero. Ci sono molte teorie secondo cui Vincent fosse molto più di quello che sembrava essere.

L’immagine finale dell’aereo

Alcune persone sono convinte che l'immagine finale durante i titoli di coda del finale di Lost fosse l'"indizio" che i personaggi fossero morti per tutto il tempo. L'immagine appare durante i titoli di coda, dopo l'apparizione del logo Lost. Ciò significa che la storia era ufficialmente finita. Se guardate con attenzione le immagini dell'incidente aereo nascondono cimeli dalla prima stagione della serie, di quando i sopravvissuti si erano accampati sulla spiaggia. Lo showrunner Carlton Cuse ha rivelato che l'aggiunta di quelle immagini sono il suo più grande rimpianto in Lost, perché hanno confuso il pubblico ancora di più.

Walt

Walt è stata una delle più grandi false piste di Lost. All'inizio della serie, il bambino sembrava sviluppare poteri incredibili, i fan avevano grandi speranze e credevano che sarebbe stata una trama importante andando avanti con la storia. Invece, il personaggio se ne andò alla fine della seconda stagione e fece apparizioni sporadiche nelle successive due stagioni.

Nessuna ulteriore spiegazione dei suoi poteri è stata data e non è comparso nemmeno nel finale della serie.

Due linee temporali

Parte del problema per i fan di Lost era legato all'idea che due storie separate stavano accadendo contemporaneamente, una in cui i sopravvissuti erano morti e un'altra in cui non lo erano. Una teoria molto diffusa era che tutti i protagonisti fossero morti nello schianto e tutto ciò che accadde da allora era un purgatorio.



Alla fine non è stato così, ma avere una seconda linea temporale contemporaneamente alla linea temporale principale, in cui erano morti, ha confuso le cose. La scelta di avere un finale che potrebbe essere facilmente confuso con una popolare ma errata teoria dei fan è stata a dir poco strana.



Se volete scoprire perché in Lost ci sono gli orsi polari non perdetevi il nostro approfondimento.