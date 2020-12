Lost: 5 curiosità che non conoscevate sulla serie TV

Lost rimarrà per sempre uno dei migliori e più importanti programmi televisivi di tutti i tempi. Il suo impatto sull'industria televisiva e il modo in cui ha riunito milioni di persone per discutere e teorizzare sullo show è stato fenomenale.

Ma ci sono alcuni piccoli dietro le quinte, la storia dietro Lost è davvero molto interessante.

Jack, per esempio, doveva morire nel pilot. Jack è ora conosciuto come il protagonista principale di Lost nonostante sia una serie corale. Il piano originale prevedeva di uccidere Jack alla fine del pilot come un modo per deviare la storia in una direzione inaspettata e sfidare le aspettative del pubblico. Tuttavia, i dirigenti della ABC hanno amato così tanto il personaggio di Jack e Matthew Fox che hanno insistito per tenerlo in vita.



Lloyd Braun venne licenziato a causa del costo del pilot di Lost. Braun è stato presidente della ABC dal 2002 al novembre 2004 e in un momento in cui la maggior parte dei pilot della durata di un'ora costava 4-5 milioni, il pilot di Lost arrivò a costare tra i 10 ei 14 milioni di dollari. I dirigenti della ABC pensavano che la serie sarebbe stata un fallimento e Braun fu licenziato prima del debutto dello show.

Emilie De Ravin, che interpretava Claire, volava dalle Hawaii alla California due volte a settimana durante le riprese di Lost. Dato che la serie è stata girata alle Hawaii, questo ha messo a dura prova le vite degli attori. All’epoca De Ravin era sposata con Josh Janowicz. Lui è rimasto nella loro casa in California mentre De Ravin ha volato tra le Hawaii e la California due volte a settimana per destreggiarsi tra il suo lavoro e la sua vita personale.

JJ Abrams in realtà non era molto coinvolto nello show, ha lasciato a metà della produzione della prima stagione per dirigere Mission: Impossible III. Lost è principalmente il frutto della mente di Damon Lindelof e Carlton Cuse, entrambi showrunner per tutte e sei le stagioni. Abrams ha diretto solo il pilot e ha scritto solo tre episodi: entrambe le metà del pilot e la premiere della terza stagione.

Survivor ha ispirato Lost, nel 2004 infatti Survivor era il più grande evento televisivo in circolazione attirando migliaia di spettatori davanti alla tv. Questo ha spinto il capo della ABC Lloyd Braun a concepire una versione romanzata dello spettacolo.

La storia di un gruppo di naufraghi che vivono su un'isola deserta poteva diventare una serie tv. Alla fine, ha presentato lo spettacolo come un incrocio tra Survivor, Cast Away, L'isola di Gilligan e Il Signore delle mosche e la storia gli ha dato ragione.



Leggete i nostri approfondimenti sul finale di Lost e le 5 teorie più folli di Lost elaborate dai fan.