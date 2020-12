Lost: i 5 episodi migliori di tutta la serie, quali sono?

Era il 22 settembre 2004 quando per la prima volta venne mandata in onda la prima puntata di Lost. Sei anni dopo, esattamente il 23 maggio 2010, la serie è terminata. Con ben 121 episodi all'attivo, ecco quali sono quelli che secondo noi, a distanza di dieci anni, sono ancora molto attuali e funzionali.

Iniziamo subito con il finale della terza stagione Attraverso lo specchio che ricevette numerosi premi e nomination tra cui tre Emmy Awards. Questo episodio è considerato uno dei meglio realizzati nella storia delle serie televisive ed è un capitolo particolarmente importante nella storia della vita della serie. "Lost" ha aperto la sua terza stagione con il suo cinquantesimo episodio tra le critiche sul fatto che stesse cambiando stile narrativo. Lo spettacolo ha, infatti, affrontato più critiche durante la sua terza stagione di quanto avrebbe fatto fino al finale della serie. Attraverso lo specchio si destreggia abilmente tra diverse storie di vita o di morte con personaggi in luoghi diversi come fanno tutti i finali di "Lost", quindi ciò che lo distingue sono le implicazioni del suo colpo di scena finale: i flashback dell'episodio non raffigurano un oscuro periodo dal passato di Jack perché sono in realtà dei flash-forward che mostrano ciò che potrebbe accadere dopo la sua permanenza sull'isola. Lo spettacolo quindi si dimostrò ancora una volta più audace di quanto chiunque avesse immaginato.

Continuiamo con un altro finale di stagione, ma questa volta quello della seconda stagione. Si vive insieme, si muore soli ha segnato la prima apparizione di Desmond, da quando è stato introdotto nei tre episodi di apertura della stagione. Come il "Il salmo 23" aveva incentrato la storia su Eko a metà stagione, i flashback di "Si vive insieme, si muore soli" non solo cambiano alcuni tra i personaggi più amati dello show, ma si intrecciano anche nei misteri dello spettacolo per rispondere con inventiva a domande di vecchia data. Questo finale risolve principalmente il mistero centrale della seconda stagione su cosa succede quando i numeri non vengono inseriti nel computer di Hatch, che a sua volta risponde alla domanda originale della serie. Il motivo per cui l'aereo si è schiantato 48 episodi prima sembrava un mistero che non sarebbe mai stato risolto ed era forse meno misterioso del semplice incidente che ha dato allo spettacolo la sua premessa. In tutto questo c'entrava Desmond e questo personaggio sarebbe stato importantissimo anche nel futuro di Lost.

Ritorniamo alla stagione 3 con l'episodio L'uomo dietro le quinte che mostra la conclusione di un viaggio inquietante compiuto per rintracciare l'inafferrabile Jacob che è praticamente riconnesso alla stagione 4. L'episodio è quindi più degno di nota per la sua visione della storia di Ben sull'isola, ma il viaggio nel tempo della quinta stagione nello stesso periodo richiede apprezzare maggiormente i dettagli. "Lost" ha chiaramente spostato la rotta su determinati misteri nel corso della sua messa in onda, portando a una pletora di questioni in sospeso, ma lo spettacolo raramente ha sovrascritto le informazioni stabilite come avrebbe fatto con le rivelazioni de "L'uomo dietro le quinte". Le origini di Ben, della Dharma Initiative e degli altri superstiti sono state avvolte nel mistero per dozzine di episodi salvo alcuni flashback che abbracciano decenni per offrire degli intrighi su ciascuno. Finalmente in questo episodio si inizia a sbrogliare alcuni fili della grande matassa.

Facciamo un salto temporale notevole, tanto se avete visto Lost o lo vedrete ne sarete abituati, e passiamo alla prima stagione con i primissimi due episodi dal tiolo Pilota prima e seconda parte. Gli episodi pilota devono sempre affrontare molte pressioni dato che spesso gli spettatori basano le loro decisioni sull'opportunità di guardare uno spettacolo sulla forza del primo episodio. Lost fu un capolavoro fin dal primo episodio costato ben 11,5 milioni di dollari divenendo l'episodio pilota più costoso dell'epoca. Questo episodio mostrava il suo grande cast corale e già dava un assaggio del soprannaturale, aggiungendo intrighi e misteri. La sceneggiatura è magistrale nella sua calibrazione, mantenendo il dialogo schietto in modo abbastanza giocoso da comunicare vaste informazioni senza annoiare gli spettatori. Lo scopo è cinematografico, la colonna sonora è epica e l'azione è elettrizzante. Insomma, un episodio pilota magistrale.

L'episodio migliore in assoluto, secondo noi, però è il finale della quarta stagione Casa dolce casa che venne diviso in ben tre parti. Conoscere il finale in anticipo dovrebbe rovinare il resto della storia, ma non è mai stato il caso di "Lost", che ha impiegato più flashback di quanto abbia mai fatto qualsiasi serie televisiva. Il finale di stagione della terza stagione aveva rivelato che i personaggi sarebbero sopravvissuti all'isola e diventa chiaro l'intento durante la quarta stagione quando i personaggi tornano nel mondo reale. Casa dolce casa è l'episodio più completo di "Lost" grazie alla sua fantasia, alla storia intrigante, alle enormi esplosioni, alle morti scioccanti, ai momenti teneri e ovviamente al grandissimo colpo di scena finale.

