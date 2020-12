Lost: le 5 frasi più divertenti e sarcastiche di Sawyer

Sawyer è sempre stato la linea comica di Lost, sarcastico, irriverente e con la battuta sempre pronta, i fan lo ricordano come il sopravvissuto più divertente del volo Oceanic 815.

Il suo modo di fare e di inventare soprannomi era sorprendente in una situazione come quella in cui si trovano i sopravvissuti allo schianto. Ricordiamo le 5 migliori frasi divertenti di Sawyer in Lost:

Ebbene sì, c’è la mia foglia preferita!

Mentre Sawyer si aggira nei boschi con Locke e Jack, Locke sembra confuso e chiede a Sawyer se l'area circostante gli sembra familiare. Visto che Sawyer è sempre veloce e ha sempre una risposta arguta afferma: "Beh, sì, c'è la mia foglia preferita! Come potrei dimenticare questo posto?". In un’isola fatta di tanta vegetazione è proprio difficile ricordare quale sentiero è già stato battuto.

Oh, beh, smetterò di sanguinare, allora!

Nella seconda stagione, Sawyer e Michael vengono attaccati da uno squalo, che è attratto dalla spalla sanguinante di Sawyer. Michael afferma che lo squalo è stato attratto dal sangue di Sawyer, spingendolo a urlare sarcasticamente, "Oh, beh, smetterò di sanguinare, allora!"

Un biglietto di Natale in meno che dovrò inviare quest'anno.

Sawyer dice a Kate che Jack e lui non sono in buoni rapporti al momento a causa di un incidente con un antidolorifico. In risposta, Sawyer scherza sarcasticamente sull'invio del biglietto di Natale.

Penso che abbia detto qualcosa sull'andare a comprare un pacchetto di sigarette?

Il sarcasmo di Sawyer è di nuovo protagonista quando Jack arriva alla Botola chiedendo di Locke e ottiene una risposta decisamente fuori luogo, per questo divertentissima.

Ha preso la mia maglietta dalla borsa e ci ho fatto la pipì! E tu dici che non è personale!

Nella prima stagione Sawyer inizia a sospettare che un cinghiale abbia architettato una vendetta personale contro di lui. Mentre è nei boschi con Kate e Locke, Sawyer scopre che qualcuno ha urinato sulla sua maglietta ed esclama: "Ha preso la mia maglietta dalla borsa e ci ho fatto la pipì! E tu dici che non è personale!" rivolto a Kate che non può fare a meno di ridere.



