Lost, 5 incredibili easter egg che forse non avete notato

Lost è una serie piena di misteri ma anche di incredibili easter egg notati dai fan più accaniti dello show targato ABC. Alcuni dettagli significavano qualcosa in più di altri ed erano rilevanti per la storia, ma altri erano inseriti solo per essere scovati.

I personaggi sono in tv

Uno degli easter egg ricorrenti nello spettacolo coinvolge i personaggi che appaiono in TV nei singoli flashback dell'altro. Ad esempio, nell'episodio nove della seconda stagione "Storia di Kate", possiamo vedere Sayid in televisione nel centro di reclutamento dell'esercito.

Un altro esempio coinvolge Hurley nel flashback di Jin, sullo sfondo possiamo vederlo in televisione mentre discute della sua vincita alla lotteria.

Squali Dharma

Questo easter egg ha consumato i fan, che si sono persi elaborando mille teorie al riguardo. Nel secondo episodio della seconda stagione intitolato "Alla deriva", possiamo vedere uno squalo nell'acqua vicino a Michael e Sawyer e gli spettatori più attenti hanno notato che lo squalo aveva un logo della Dharma Initiative sulla coda.

Poteva significare tutto, addirittura che gli squali fossero dei robot controllati dalla Dharma. Invece, è probabile che la Dharma stesse solo facendo degli esperimenti sugli squali locali e per qualche motivo misterioso abbiano semplicemente messo il logo sulla loro coda.

Hoffs / Drawlar

Nel finale della terza stagione, un Jack depresso, barbuto e tossicodipendente visita un'impresa di pompe funebri con lo strano nome Hoffs/Drawlar. All’apparenza un nome insignificante che non ha scatenato le attenzioni di nessuno, ma non è assolutamente così. "Hoffs/Drawler" è un anagramma per "flash forward" e, come tutti sappiamo, l’episodio intitolato “Attraverso lo specchio”, in inglese Through the Looking Glass della terza stagione, è famoso per la sua svolta flash forward.

Mr. Cluck

Mr. Cluck è il fast food dove Hurley ha lavorato prima di vincere alla lotteria e di cui successivamente diventerà proprietario. Nell’ottava puntata della terza stagione, Desmond sta guardando una partita di calcio in tv e se guardiamo attentamente possiamo vedere la pubblicità di Mr. Cluck sul campo di calcio.

Membata

Quando gli Oceanic Six fanno ritorno a casa, affermano di essere sopravvissuti 108 giorni dopo lo schianto del volo Oceanic 815 sull’isola indonesiana di "Membata”. Sappiamo che questa è solo una copertura per tenere segreta la vera isola ma, la parola indonesiana "Membata-bata" significa "ambivalenza" o "dubbio", quindi è un nome perfetto per un'isola immaginaria destinata a mantenere un segreto molto più grande.

