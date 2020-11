Lost: 5 scene chiave per comprendere a fondo la serie

Lost è il più grande viaggio che ogni appassionato di serie tv dovrebbe affrontare prima o poi. È una serie controversa, che divide il pubblico, ricca di misteri ma indimenticabile per chiunque l’abbia vista. Abbiamo scelto cinque scene chiave dello show che ci aiutano a capirne meglio i meccanismi e gli enormi significati che vi si celano dietro.

Jack si risveglia nella giungla

Il momento in cui tutto è iniziato, l'occhio di Jack che si apre e insieme a lui cominciamo a scoprire l'isola misteriosa. Vede Vincent il cane e corre per la giungla. Quando emerge dagli alberi sulla spiaggia, tutto sembra tranquillo per pochi secondi. Ma nel vero stile di Lost, niente è quello che sembra e all'improvviso siamo vittime di un incidente aereo. Questo è il momento in cui il nostro viaggio inizia insieme ai sopravvissuti del volo Oceanic 815.

Discorso di Jack: "Si vive insieme si muore soli"

Una frase che definisce perfettamente la serie e il suo significato, il discorso di Jack ai naufraghi non poteva essere meno iconico o di impatto. Oltre ad aiutare a unificare i sopravvissuti del volo Oceanic 815, già molto provati, ha anche contribuito a stabilire lo status di Jack come leader.

Fede/Scienza

Una delle le fondamentali domande/dibattiti da sempre per l'umanità riguarda il destino contro il libero arbitrio. Fede contro Scienza. In un momento decisivo, due dei migliori personaggi dello show, Jack e Locke, si scontrano sulla questione (per ritornarci anche in un episodio successivo). A quel tempo, Jack non avrebbe potuto essere più di un uomo di scienza, mentre Locke era l'esatto contrario: un uomo di fede.

Il secondo scontro tra Jack e Locke tra scienza contro fede si è verificato quando Jack è tornato alla Botola e ha detto a Locke i numeri. Locke disse che Jack doveva essere l'unico a premere il pulsante, ma Jack non voleva, perché non pensava che sarebbe successo nulla se non l'avesse fatto. Locke chiede a Jack perché lo trova così difficile da credere e Jack risponde chiedendo perché Locke lo trova così facile. Prima che il timer finisse, Jack fece un atto di fede premendo quel pulsante.

We have to go back

Se ci fosse stato un punto di svolta in Lost, sarebbe stato questo: il momento in cui è stato rivelato che almeno Jack e Kate erano tornati dall'isola. Per tutto l'episodio siamo stati portati a credere che le scene tagliate fossero l'ennesimo flashback per Jack, ma quando Jack incontra Kate vicino all'aeroporto e grida quelle ultime parole: "Dobbiamo tornare indietro, Kate. Dobbiamo tornare indietro!". Tutti eravamo completamente senza parole.

Jacob e L'uomo Nero

Fino al finale della quinta stagione avevamo solo sentito parlare di Jacob, ma non è mai stato chiaro se fosse reale o meno. Eppure l'episodio "The Incident" ci ha dato una buona dose di Jacob e di come ha influenzato la vita di molti dei nostri protagonisti.

Tuttavia, il momento che spicca è quando Jacob e un misterioso uomo vestito di nero, che si scoprirà essere proprio il mostro di fumo che ha terrorizzato tutti sull'isola, hanno uno dei più importanti scambi di dialogo dell'intero spettacolo:

"Vengono, combattono, distruggono, corrompono. Finisce sempre allo stesso modo".

"Finisce solo una volta. Tutto ciò che accade prima è solo un progresso."



Una menzione d'onore è giusto riservarla alla scena finale nella chiesa, in una sorta di "pre-aldilà", quando tutti i nostri protagonisti ormai sono morti ognuno in un momento diverso della loro vita. Per sei anni il pubblico ha aspettato risposte per scoprire il destino dei sopravvissuti del volo Oceanic 815. Quello che abbiamo ottenuto con il finale della serie è stata una conclusione toccante anche se a ogni singola domanda non è stata data una risposta completa.

