Lost: 5 scene che hanno fatto la storia della televisione

Lost è andato in onda per sei stagioni su ABC ed è terminato nel 2010 lasciando i fan orfani di uno show che ha cambiato per sempre la storia della tv. Tra personaggi indimenticabili, misteri e colpi di scena, non ci siamo mai annoiati, ripercorriamo insieme le cinque scene più significative di Lost.

L’inizio e la fine

L’occhio di Jack che si apre nel primo episodio è solo una delle tante iconiche immagini di questo show, l’uomo si ritrova nella giungla e quando raggiunge la spiaggia capisce di essere vittima di un incidente aereo. Questa scena si ripeterà nel finale di stagione, quando Jack si accascerà nella foresta e chiuderà gli occhi per sempre chiudendo il suo ciclo.

La presentazione di Desmond Hume

L’inizio della seconda stagione ci rivela cosa c’è nella misteriosa botola che i nostri protagonisti trovano nel finale della prima stagione. Un altro occhio che si apre e una serie di scene di vita quotidiana ci presentano, con in sottofondo la canzone di Mama Cass Make Your Own Kind of Music, Desmond Hume, un personaggio che si rivelerà fondamentale mentre la telecamera si fa strada lungo il pozzo della botola per rivelare Jack, Locke e Kate che guardano in basso.

La morte di Charlie

Basterebbe solo dire “Not Pennys Boat” per far scendere qualche lacrima ai fan di Lost. Desmond aveva preannunciato la morte di Charlie ma comunque non eravamo pronti, la sua è stata forse la morte più triste e toccante dello show sacrificandosi per i suoi compagni.

La telefonata tra Desmond e Penny

L’episodio intitolato “La Costante” della quarta stagione è fondamentale per l’intera serie e ci sono molti momenti fantastici ma uno su tutti è certamente la telefonata tra Desmond e Penny alla vigilia di Natale. La loro è una delle relazioni d’amore più belle dello show.

Ben sposta l’Isola

Spostare l’Isola ci sembrava un concetto molto difficile da concepire così alla lettera, ma quando Ben Linus raggiunge una grande ruota semicongelata sottoterra e la fa girare, all’improvviso l’isola sparisce. Il tutto accade sotto gli occhi di Jack, Kate e il resto degli Oceanic 6 lasciandoli senza punto di atterraggio con l’elicottero a corto di carburante.



