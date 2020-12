Lost: le 5 teorie più folli sulla serie TV, rileggiamole conoscendo il finale

Le sei stagioni di Lost ci hanno fatto impazzire, tutti noi abbiamo provato a elaborare teorie sull’isola, i suoi abitanti, la Dharma e i sopravvissuti. Lo spettacolo caratteristico della televisione dei primi anni 2000 ha catturato l'immaginazione degli spettatori con le teorie più disparate.

Ecco qui cinque teorie sulla serie che si sono rivelate false:

Era tutto un sogno

Molto di ciò che è accaduto sull'isola è stato un miscuglio confuso di vari concetti di fantascienza, religione, scienza, elettromagnetismo e fisica. Pertanto, molti fan hanno iniziato a ipotizzare che tutto ciò potrebbe essere accaduto nei sogni di uno dei personaggi dopo lo schianto del volo Oceanic 815. In molti pensavano che il sognatore in questione fosse Hurley. Quella teoria non ha mai avuto successo, le avventure dei naufraghi non erano limitate a un unico luogo. I sogni di Hurley dovrebbero essere piuttosto dettagliati su eventi e persone con cui non aveva niente a che fare.

La posizione dell’isola

La posizione esatta dell'isola è di per sé un mistero enorme, soprattutto considerando che è necessario avvicinarsi da una direzione perfetta per arrivarci. Una teoria è che l'isola si trovi nell'Artico, protetta da un clima tropicale nascosto.

Ma nello spettacolo, è stato chiarito che l'isola si sposta in realtà, saltando tra vari punti come il Mar Mediterraneo e il Pacifico meridionale. Potrebbe essere stato nell'Artico a un certo punto, ma non è la sua posizione permanente.

I sussurri

I misteriosi e spaventosi sussurri erano uno dei misteri più longevi nello show. Secondo la teoria, i sussurri erano le versioni future dei naufraghi che avvertivano i loro sé passati (presenti) del pericolo imminente. Naturalmente, i sussurri non erano niente del genere e non si riferivano al viaggio nel tempo, erano voci di fantasmi, i sussurri di anime che "non sono andate avanti".

L’isola è un laboratorio

Come ecosistema, l'isola ha poco senso. Ci ricordiamo benissimo di aver visto un orso polare. All'inizio sembra essere un'isola tropicale normalissima con la flora e la fauna tipica di un luogo del genere. Ma dopo un po’, come hanno fatto i sopravvissuti del volo Oceanic 815, iniziamo a notare che le cose non tornano. Il tempo, le maree e altro non funzionano come dovrebbero. Insieme a tutte le stazioni di ricerca della Dharma Initiative, molti sono giunti a credere che l'isola stessa sia un laboratorio. Il problema è che è contrario alla teoria secondo cui l'isola è stata creata da un'entità sconosciuta per controllare forze potenti.

Gli altri sono i discendenti dei naufraghi

Secondo questa teoria, gli Altri nel 2004 erano in realtà discendenti dei naufraghi da quando viaggiarono indietro nel tempo fino alla Dharma nel 1977. Ovviamente questa teoria non si è concretizzata.

