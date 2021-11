Lost, 5 trame che i fan non hanno apprezzato particolarmente

Non tutte le trame di Lost sono state apprezzate dai fan dello show creato da J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Liebe. Il finale ha suscitato tantissimo clamore e polemiche ed alcune storyline dei personaggi si sono rivelate poco accattivanti durante le sei stagioni della serie.

Una su tutte quella di Claire (Emilie de Ravin) che si trasforma nella nuova Rousseau. Dalla prima alla quarta stagione, Claire è stata considerata uno dei personaggi principali dello spettacolo. Gli sceneggiatori avevano riservato molto tempo al suo personaggio, sviluppando la sua storia d'amore con Charlie e le sue lotte con la maternità su un’isola deserta. Quando è stato rivelato che era la sorellastra di Jack nessuno poteva davvero immaginarlo ed è stato un gran colpo di scena. Tuttavia, il tempo sullo schermo di Claire è diventato sempre meno e nella quarta stagione, ha abbandonato Aaron ed è scomparsa per tre anni. Se siete curiosi, scoprite quali sono tutte le domande irrisolte su Aaron nel nostro focus. Quando è apparsa di nuovo nella sesta stagione, era una persona completamente diversa. Purtroppo, non hanno mai dato a Claire un episodio da solista, quindi i fan non hanno mai potuto scoprire cosa le è successo davvero in quei tre anni.

Paulo e Nikki probabilmente non hanno incontrato il favore di nessun fan di Lost, anche perché la loro storia è sembrata davvero casuale. Quando ci sono stati presentati nella terza stagione, nessuno li aveva mai visti prima sull’isola tra i sopravvissuti all’incidente aereo. Ad alcuni fan è sembrato strano che gli showrunner includessero il loro arco narrativo quando non era rilevante per la trama principale.

La morte di Jin e Sun è stata davvero un colpo basso seppur molto emozionante e indimenticabile. Nella quarta stagione, i fan sono rimasti devastati quando Jin e Sun si sono separati dopo che il mercantile è esploso. Per tre anni, Sun ha cresciuto la loro figlia da sola e credeva che suo marito fosse morto. Tuttavia, tutto è cambiato quando Ben le ha dato l'anello nuziale di Jin. Dato che aveva la prova della sua sopravvivenza, Sun è tornata sull'isola per trovare Jin solo per morire insieme a lui. Mentre tutti erano felici per la loro reunion, gli showrunner hanno pensato bene di distruggere i cuori dei fan.

L’ossessione di Ben per Juliet è una trama rimasta irrisolta. Nella storia delle origini di Juliet si scopre molto sulle sue motivazioni e sulla relazione con gli Altri. La donna è stata reclutata dagli Altri per risolvere i problemi di fertilità sull'isola. Tuttavia, si è presto ritrovata prigioniera quando Ben si è rifiutato di lasciarla andare e ha sviluppato un'ossessione malsana per la specialista, facendo uccidere Goodwin per gelosia e manipolandola ogni volta che ne aveva la possibilità.

Per anni i fan di Lost hanno elaborato teorie su qualsiasi cosa nello show, compresi i tatuaggi di Jack. Sono rimasti molto delusi quando è stato rivelato che questi non significavano niente ma erano solo il ricordo di una vacanza del neurochirurgo.



