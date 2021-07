Lost, in A Quiet Place 2 c'è un easter egg della serie: l'avevate notato?

Lost è stata una delle serie più amate e discusse di sempre e sicuramente la sua eredità non può essere dimenticata. Andata in onda per sei stagioni dal 2004 al 2010, la serie riesce ancora a far parlare di sé e a ricevere easter egg, l’ultimo dei quali in A Quiet Place 2 di John Krasinski.

A Quiet Place è uno dei più grandi nuovi franchise horror e si prevede che riceverà almeno un altro sequel dopo il secondo capitolo appena uscito.

A Quiet Place 2 riprende subito dopo gli eventi del primo film e segue Evelyn, Regan e Marcus Abbott dopo la morte del marito e padre Lee. La famiglia ha vissuto in una relativa sicurezza nella loro fattoria di New York durante il primo anno di vita post-apocalittica, anche se è giunto il momento di avventurarsi nel mondo per trovare altri sopravvissuti.

Gli Abbott si imbattono nel vecchio amico Emmett (Cillian Murphy) che con riluttanza accoglie la famiglia e assiste Regan nel suo viaggio alla ricerca di un'isola che invia alla radio la canzone "Beyond the sea", che la ragazza pensa sia un invito ad attraversare il mare.

Come se già un’isola e una trasmissione radiofonica misteriosa non bastassero, uno dei momenti più sconvolgenti del sequel è quando Emmett e Regan arrivano sull'isola e trovano una comunità di persone che ridono e giocano tranquillamente. I sopravvissuti vivono in una comunità di case che ricordano molto gli alloggi degli Altri in Lost.

La scoperta da parte di Emmett e Regan di un gruppo di persone che vivono normalmente mentre il resto della popolazione sta lottando per sopravvivere ci riporta subito alla mente quando Jack e i sopravvissuti del volo Oceanic 815 trovarono un gruppo di persone che vivevano sull'isola come fosse un resort in graziose abitazioni.

Fortunatamente per Emmet e Regan, la comunità dell'isola non è pericolosa come gli Altri e in realtà vogliono aiutare i sopravvissuti ma ciò non toglie che per gli amanti di Lost vedere questa scena ha riportato subito alla mente l'amata serie.



