Lost, un'altra attrice del cast avrebbe potuto interpretare Kate: ecco di chi si tratta

Kate Austen è stata uno dei personaggi principali di Lost, che nonostante fosse una serie corale, ha visto alcuni personaggi emergere sugli altri. Un’attrice che alla fine ha ottenuto un ruolo nello show targato ABC, aveva sostenuto il provino per interpretare Kate e le cose probabilmente sarebbero andate diversamente per l'intera serie.

Stiamo parlando di Yunjin Kim che ha notoriamente interpretato Sun-Hwa Kwon, la dolce metà di Jin (Daniel Dae Kim). I due hanno dato vita ad una delle coppie più amate dell’intera serie tv, eppure il personaggio di Sun ha rischiato di non esistere.



Questo perché quando l'attrice si è presentata ai casting per Lost aveva sostenuto un’audizione per il ruolo di Kate, andato poi a Evangeline Lilly. I produttori infatti non erano convinti di scegliere Kim per quel preciso ruolo ma erano rimasti così impressionati dal suo talento che hanno deciso di creare un nuovo personaggio apposta per lei.



Lost è stata una serie affascinante non solo per la miriade di misteri e segreti che hanno incendiato internet di settimana in settimana durante la messa in onda dello show tra il 2004 e il 2010, ma anche per le meravigliose dinamiche tra i vari personaggi. Il successo è dovuto anche alle scelte di casting eccellenti e alle grandi prove attoriali dell’intero cast.



Sun inoltre è stata in definitiva uno dei personaggi più tragici di Lost. Figlia di un padre pericoloso e corrotto, un matrimonio teso e malsano, una profonda solitudine e una relazione segreta hanno contribuito a rendere il passato della donna triste e difficile. La sua vita di certo non è diventata più facile dopo essere sopravvissuta all'incidente aereo del volo Oceanic 815 ritrovandosi bloccata sull'isola con suo marito Jin-Soo Kwon che l'aveva sempre trascurata.



Eppure i due hanno trovato il modo di sopravvivere insieme, Sun era perspicace, aperta alla vita e pieno di risorse. Come la maggior parte dei personaggi principali di Lost, ha subito un ricco sviluppo del personaggio mentre ha sopportato una grande quantità di difficoltà sia sull'isola che lontano dall'isola e la sua storia si è rivelata particolarmente tragica rispetto agli altri sopravvissuti.



Oggi ci resta difficile immaginare qualcuno di diverso da Evangeline Lilly e Yunjin Kim nei panni di Kate Auten e Sun e questo certifica il successo dello show che continua ad incantare e appassionare il pubblico a distanza di anni.



