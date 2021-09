Lost, tutti gli anagrammi che non avevate notato nella serie

Nel corso degli anni, i fan hanno guardato e rivisto Lost più e più volte, e qualcuno potrebbe aver scoperto cose nuove, come easter egg e dettagli davvero affascinanti che potrebbero aver perso guardando la serie per la prima volta, compresi i tanti anagrammi presenti nello show.

Lost è diventata subito una serie molto popolare e ha continuato ad avere un seguito di fan incredibile nel corso del tempo. La storia dei sopravvissuti a un incidente aereo che finiscono su un’isola deserta e misteriosa ha catturato immediatamente l’immaginario collettivo del pubblico e spinto le persone a teorizzare sulla serie per anni.



Tra mostri di fumo, orsi polari e molte altre cose indimenticabili abbiamo avuto sotto gli occhi alcuni indizi su alcuni personaggi o elementi chiave della serie per tutto il tempo grazie agli anagrammi.



Nel ventiduesimo episodio della terza stagione intitolato Attraverso lo specchio (Through the Looking Glass), è stato mostrato un flashback...o almeno così pensavano i fan, in realtà si è rivelato un flashforward.

Lost ha sempre utilizzato espedienti narrativi come i flashback al fine di fornire maggiori dettagli sui personaggi, e questa nuova scena mostrava com'era la vita al di fuori dell'isola.



In questo episodio, vediamo Jack (Matthew Fox) recarsi alle pompe funebri Hoffs/Drawlar, un anagramma per "Flash/Forward".



Un altro anagramma notevole è nascosto dal nome di un personaggio secondario che ha inquietato il pubblico, tutti ricorderanno sicuramente quando uno degli Altri, Ethan Rom, ha finto di essere uno dei sopravvissuti e ha poi rapito Claire (Emilie de Ravin) costringendo Charlie (Dominic Monaghan) a sparargli.



Hurley (Jorge Garcia) stava facendo un censimento dei sopravvissuti grazie alla lista dei passeggeri in quel periodo, scoprendo che Ethan (William Mapother) non era sull’aereo. L’anagramma di Ethan Rom è “other man” (altro uomo) e lo abbiamo sempre avuto sotto il naso.



La bara di Locke (Terry O'Quinn) viene trasportata alle pompe funebri dal furgone della ‘Canton-Rainier Carpet Cleaning’: “Canton-Rainer” è un anagramma di “reincarnation”(reincarnazione), che si adatta perfettamente al personaggio.

L’organizzazione scientifica degli Altri volta a reclutare persone dal mondo esterno è chiamata Mittelos Bioscience, che è in realtà l’anagramma di “lost time” (tempo perso).

Lost è una serie certamente piena di misteri e domande irrisolte ma alcune cose erano proprio nascoste in bella vista. Avevate notato questi anagrammi in Lost? Fatecelo sapere nei commenti!

