Lost, ecco quanti bambini hanno interpretato il piccolo Aaron negli anni

Lost è famosa per le sue linee temporali un po’ problematiche, infatti tra flashback e flashforward è difficile tenere il passo con gli eventi raccontati. Invecchiare i personaggi interpretati da adulti è stato sicuramente più semplice rispetto a rappresentare Aaron, il figlio di Claire, in diverse linee temporali e a diverse età.

È facile ricordare il cast adulto di Lost, Evangeline Lilly (Kate Austen) è ora una delle attrici di maggior successo di Hollywood ma durante lo show abbiamo visto anche diversi attori bambini tra cui quelli che hanno interpretato il piccolo Aaron Littleton nato sull'isola e figlio di Claire Littleton (Emilie de Ravin) e Thomas. Un altro dei misteri che si possono annoverare tra quelli lanciati dallo show è: quanti bambini hanno interpretato il ruolo di Aaron?

Per la seconda stagione, ci sono voluti 27 bambini mentre per la terza addirittura 30 bebè. Julie Carlson era la direttrice del casting delle comparse di Lost e nella quarta stagione 13 tra bambine e bambini hanno interpretato il ruolo di Aaron.



"Le femmine tendono ad avere la faccia più rotonda e non invecchiano così velocemente. Inoltre, i maschi si dimenano di più", ha detto Carlson a Honolulu Advertiser, che ha radunato più di 70 bambini diversi per interpretare Aaron nella serie dalla seconda alla quarta stagione dello show.

Il piccolo William Blanchette ha interpretato Aaron in un flashforward all'età di due anni, l’ultimo giovane attore ad interpretarlo è stato Matthew David Viventi di un anno.



