Lost e quel cameo di Jorge Garcia in How I Met Your Mother

Nella sesta stagione di How I Met Your Mother c’è stato un cameo molto particolare che gli amanti di Lost avranno certamente notato. Jorge Garcia, il simpatico e sfortunato Hugo “Hurley” Reyes di Lost, è stato la guest star in due episodi nella sitcom della CBS.

Il suo personaggio si chiamava Steve Henry, ma le sue numerose sfortune gli hanno affibbiato il soprannome di "The Blitz".

Steve era un vecchio amico di Ted Mosby (Josh Radnor) e Marshall Eriksen (Jason Segel) da quando il trio è andato insieme alla Wesleyan University. Steve aveva un pessimo tempismo, lasciava presto gli eventi e quando si allontanava si perdeva momenti epici di cui avrebbe saputo solo in seguito.



Steve finì per ereditare la "Maledizione del Blitz" dal nome di uno studente che se ne andò poco prima che l'università diventasse una scuola mista. Garcia ha fatto il suo primo cameo in How I Met Your Mother nell'episodio della sesta stagione "Blitzgiving".



Il giorno prima del Ringraziamento, Ted decise di lasciare il bar presto e ha perso così una serata divertente ed epica con i suoi amici. Casualmente, gli amici di Ted sono stati raggiunti da The Blitz al MacLaren Pub e Ted ha finito per credere di aver ereditato la sua maledizione.



Marshall ha avuto poi il coraggio di inviare un'immagine esplicita della notte precedente a un numero di cellulare casuale. Steve ha rapidamente citato i numeri "4815162342". A chi non aveva familiarità con Lost, il numero poteva sembrare davvero casuale, ma in realtà erano proprio i numeri giocati alla lotteria da Hugo in Lost e rappresentano uno dei misteri della mitologia della serie.



Anche se Ted è diventato The Blitz, ha trovato un modo per trasmettere la maledizione a Barney Stinson (Neil Patrick Harris). Barney, a sua volta, ha restituito la maledizione a Steve entro la fine dell'episodio della sesta stagione. Garcia ha fatto un secondo cameo nell'episodio della nona stagione di How I Met Your Mother intitolato "Gary Blauman", che ha rivelato che la sua sfortuna è proseguita dopo che ha iniziato a giocare d'azzardo.



