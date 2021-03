Lost, chi sono realmente gli Altri? Ecco la spiegazione

Per molto tempo gli Altri di Lost ci hanno spaventato e un po’ inquietato, dopotutto pensavamo che i nostri sopravvissuti al volo Oceanic 815 fossero soli sull’isola e scoprire che invece non era così è stata una sorpresa.

Gli Altri, o “gli Ostili” come venivano chiamati dai membri della DHARMA Initiative, sono un gruppo di persone che vivono sull'isola e seguaci di Jacob, il Protettore dell’Isola, che esercita il suo potere tramite Richard Alpert.

Sostanzialmente si trovavano sull’Isola per proteggerla ad ogni costo poiché era un luogo di grande importanza per l’equilibrio del mondo intero. Jacob era colui che proteggeva il Cuore dell'Isola, che è la manifestazione fisica della vita, della morte e della rinascita. Gli Altri erano una sua estensione che proteggevano l’Isola sul campo non facendosi alcuno scrupolo nel commettere atti violenti perché lo facevano per un motivo superiore. Volevano mantenere l’Uomo in Nero (il mostro di fumo) sull'isola, perché se mai fosse riuscito a lasciarla, nel mondo si sarebbe diffuso il male.

L’Uomo in Nero aveva ucciso tutte le persone che Jacob aveva portato sull’isola in cerca di un suo sostituto nel ruolo di Protettore. Ma tutto cambia quando Richard Alpert naufraga sull’isola nel 1867.



Possiamo dire che Richard è stato il primo degli Altri e che in cambio dell’immortalità ha accettato di essere il leader delle persone che Jacob avrebbe portato sull’isola da quel momento in poi dando così vita a questo gruppo. Essenzialmente Richard ha il compito di formare una società sull'isola, e dopo aver parlato con Jacob lo considera un Dio mentre l’Uomo in Nero è il diavolo. Trasmette questa convinzione a tutte le persone che arrivano sull’isola e che iniziano a venerare Jacob con lui.



Durante la loro vita affronteranno diversi conflitti, prima contro l’esercito degli Stati Uniti nel 1954 quando volevano testare un bomba all'idrogeno chiamata "Jughead sull'isola poi contro la DHARMA Initiative tra gli anni 70 e 90. Questo conflitto è finito con la “Purga”: gli Altri hanno rilasciato gas velenosi e ucciso tutti i membri della DHARMA, o almeno quelli che non avevano disertato unendosi agli Altri come Benjamin Linus.



Dopo la purga, gli Altri hanno assunto il pieno controllo di un certo numero di strutture appartenenti all'Iniziativa DHARMA e vengono guidati da Ben negli eventi che vediamo nella serie.

Nella sesta stagione, Jacob viene ucciso e l’Uomo in Nero riesce a corrompere alcuni degli Altri che iniziarono a seguirlo per poi trovare la morte. Quelli che non furono uccisi si dispersero nella giunga e non è mai stato rivelato che cosa gli è accaduto anche se è presumibile pensare che che alla fine siano passati sotto la guida di Hugo Reyes, nuovo Protettore dell’Isola.

Tra i leader degli Altri troviamo anche due personaggi importanti per la mitologia di Lost: Eloise Hawking e Charles Widmore. I due hanno un figlio, Daniel Faraday un tassello fondamentale del puzzle complesso di Lost. Una volta lasciata l’isola Eloise sarà determinante nel garantire che Desmond Hume si recasse sull'isola mentre Charles, padre anche di Penny, tenterà in ogni modo di tornarci dopo che Ben lo ha esiliato.



