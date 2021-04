Lost, ecco chi è l'attore più presente in assoluto nelle puntate della serie

Lost non è solo una serie tv è anche un fenomeno culturale che è riuscito a stupire ripetutamente il pubblico con i suoi colpi di scena, strani fenomeni scientifici e incredibili sviluppi dei personaggi. Con le sue sei stagioni andate in onda dal 2004 al 2010 Lost è diventato lo spettacolo più complesso mai trasmesso.

Questa serie drammatica targata ABC parla dei sopravvissuti al volo Oceanic 815 precipitato su un’isola misteriosa e sperduta, apparentemente deserta. L'ambientazione, le relazioni umane, gli elementi fantascientifici, la scoperta di cose misteriose come un portello segreto, gli Altri, la Dharma e il vero destino di tutti hanno reso lo show indimenticabile.



La serie di JJ Abrams è nota anche per la sua incredibile quantità di personaggi che arricchiscono la trama. Che si tratti di un truffatore, di un chirurgo, di un uomo sulla sedia a rotelle, di un torturatore della Guardia repubblicana irachena o di un uomo che non invecchia, non mancano intrighi e i misteri sull'isola di Lost.

Il numero totale di episodi segna quota 121 e Hugo "Hurley" Reyes, (Jorge Garcia) con 118 apparizioni è il personaggio che è apparso più volte. Nessuno compare in tutti gli episodi dello show.



Hugo era uno dei più amati anche dal pubblico, ha vinto alla lotteria giocando i numeri che si ripetono in Lost numerose volte e pensava di essere stato maledetto. Era un personaggio divertente con la battuta sempre pronta, un po’ goffo e super dolce, pronto a fare qualsiasi cosa per i suoi amici.



Quando la serie è finita, il personaggio che tutti pensavano sarebbe stato l'eroe finale, Jack Shephard (Matthew Fox), è stato superato da Hurley che è diventato il Protettore dell’isola dopo Jacob con Ben Linus (Michael Emerson) come il suo "numero due". Hurley era un eroe improbabile, certo, ma questo fa parte di ciò che lo ha reso perfetto.



Scoprite il significato della botola di Lost e cos'era la Dharma Initiative di Lost nei nostri approfondimenti.