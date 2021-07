Lost, chi è davvero Eloise? Riassumiamo uno dei personaggi più misteriosi

Lost è stato uno spettacolo ricco, sia in termini di storia che di temi e personaggi. I misteri che guidavano la serie erano accattivanti e la maggior parte dei personaggi sono stati scritti e interpretati con profondità come Eloise Hawking.

Quando abbiamo incontrato Eloise per la prima volta, era una specie di mistero. Come faceva a sapere così tanto di Desmond e Penny?



Non sappiamo praticamente nulla della vita di Eloise Hawking prima che diventasse il leader degli Altri in giovane età. Dove è nata e cresciuta, e come è arrivata sull'Isola per diventare uno degli Altri? Gran parte della sua vita è e sarà sempre un mistero per noi.



Proprio come Jacob e L’uomo in Nero, la presenza di Eloise Hawking avrebbe potuto fare molto per espandere la mitologia dell'isola e alla fine rendere il finale più soddisfacente. Così com'è stata raccontata la storia di Eloise, è un altro personaggio con molte più promesse e potenziale di quello che ci è stato effettivamente dato.



Dopo aver scavato nel suo passato, abbiamo scoperto che Eloise non aveva un certificato di nascita. Potrebbe essere un particolare trascurabile ma se così fosse, perché rivelare questa informazione?

Potrebbe essere nata sull'Isola oppure ogni documento potrebbe essere stato distrutto nel momento in cui è stata scelta da Jacob per andare sull'Isola. Tuttavia, il forte accento britannico ci lascia supporre che sia nata e cresciuta in Gran Bretagna e poi selezionata come membro degli Altri ad un certo punto della sua adolescenza.

Quando abbiamo visto per la prima volta Eloise sull'Isola, aveva 17 anni ed era una degli Altri, il motivo per cui Jacob l’ha scelta è probabilmente per le sue qualità di leadership. Eloise ha continuato la sua vita sull'isola fino agli anni '70. In questa fase, aveva una relazione con Charles Widmore e sembrava che fossero entrambi leader degli Altri.

Quando un giovane Ben Linus viene colpito e ha bisogno di essere curato, Kate e Sawyer lo portano da Richard. Dopo che Richard accettò, uno degli altri ostili gli disse che avrebbero dovuto chiedere prima a Eloise. Hanno poi insinuato che quando Charles lo avesse scoperto non ne sarebbe stato felice. Solo dopo aver sentito che era desiderio di Jacob che Ben fosse salvato, Charles ha accettato di aiutarlo.

Poco dopo, abbiamo visto un uomo entrare nell'accampamento di Eloise e minacciala di uccidere Richard, spingendola a sparargli. Mentre stava morendo, ha detto che lei "sapeva che sarebbe successo e mi hai mandato qui comunque".

Eloise ha poi scoperto di aver ucciso il suo futuro figlio, Daniel Faraday. La sua morte è stata ciò che ha fornito a Eloise la sua conoscenza del futuro perché ha acquisito il diario di Daniel, lo stesso diario che lei stessa gli avrebbe comprato come regalo di laurea. Anche se non siamo mai riusciti a scoprire veramente l'interno del diario, conteneva informazioni su tutti i tipi di eventi chiave e le persone coinvolte in essi. È così che Eloise ha acquisito le conoscenze per aiutare le persone a essere dove devono essere e al momento giusto.

Durante i mesi successivi alla tragedia Eloise lasciò l'Isola per poter dare alla luce Daniel ma Charles rimase invece al suo posto. La donna ha cresciuto il piccolo consapevole che sarebbe andato a morire sull'Isola e lo ha messo su quella strada fin dalla nascita. Ha dovuto dedicare la sua vita di madre a garantire che suo figlio prendesse la strada giusta fino alla sua morte, una storia davvero straziante.



