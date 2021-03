Lost, chi è davvero Jacob? Analizziamo uno dei misteri principali dello show

Lost è andata in onda per sei stagioni dal 2004 al 2010 su ABC ed è diventata una delle serie più rivoluzionarie ed amate di sempre. Non sempre gli spettatori sono stati soddisfatti dalla risoluzione dei tanti misteri dello show, ripercorriamo quello che riguarda il personaggio di Jacob, interpretato da Mark Pellegrino.

La sua storia ci è stata rivelata nella sesta stagione in maniera forse un po’ troppo frettolosa, inserendo Jacob e l'Uomo in Nero nella mitologia più ampia della serie. I due fratelli gemelli sono nati da una donna di nome Claudia che era naufragata sull’isola ma, dopo averli dati alla luce, è stata uccisa da un’altra misteriosa donna diventata la madre adottiva dei piccoli.



La Madre un giorno li porta al Cuore dell'Isola una sorgente che emette una luce dorata e spiega ai due che il motivo per cui si trovano sull'Isola è perché uno di loro deve sostituirla ed assumere il suo ruolo di protettore dell’isola e che la sorgente è la manifestazione fisica della vita, della morte e della rinascita.



Crescendo Jacob diventa il protettore dell’isola su cui i sopravvissuti del volo Oceanic 815 si sono schiantati il 22 settembre 2004. È un personaggio moralmente ambiguo che vuole proteggere l'isola a tutti i costi non curandosi troppo di chi viene ferito o peggio ucciso nel processo.

Infatti è lui a spingere suo fratello nel Cuore dell’isola privandolo del suo corpo e trasformandolo in colui che chiamiamo Uomo in Nero. Lo ha fatto perché scopre che è stato lui ad uccidere la madre adottiva, e a quel punto l’Uomo in Nero non poteva lasciare l'isola finché Jacob era vivo e lavorava come protettore. Da lì in poi la loro guerra si inasprirà sempre di più fino a quando l’Uomo in Nero convince Benjamin Linus (Michael Emerson) ad uccidere Jacob che aveva passato molti anni a selezionare i candidati da portare sull'isola per sostituirlo come protettore.

Alla fine entrambi moriranno, l’Uomo in Nero nella sua forma mortale nel corpo di John Locke sarà ucciso da Jack (Matthew Fox) e Kate (Evangeline Lilly) evitando così che potesse diffondere l’oscurità nel resto del mondo.

Se l’Uomo in Nero rappresentava il male, Jacob doveva rappresentare invece la luce, il bene superiore, la salvezza dell’umanità. La loro storia potrebbe essere un richiamo a quella biblica di Caino e Abele, in molte scene li vediamo giocare a una sorta di backgammon con pedine bianche o nere, che rappresentano la contrapposizione fra bene e male.



Proteggere la sorgente, un luogo sull'isola con un livello di ettromagnetismo superiore a qualsiasi altro luogo era la missione di Jacob, che una volta aveva cercato di spiegare la natura dell'isola a Richard Alpert (Nestor Carbonell) con la metafora della bottiglia e del tappo. Salvaguardare l'isola è una missione fondamentale per l'equilibrio nel mondo e dopo la sua morte Jack assumerà il ruolo per poco tempo, fino a lasciare l'isola nelle mani di Hurley (Jorge Garcia), con Ben al suo fianco come braccio destro.



