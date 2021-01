Lost: le cinque morti più strazianti e dolorose per i fan della serie

Lost sarà sempre ricordato per i suoi misteri, la sua isola e il suo controverso finale di serie. No, i personaggi non erano tutti morti dall’inizio, ci eravamo affezionati ad ognuno di loro durante le sei stagioni e vedere alcuni morire è stato straziante per i fan dello show.

Abbiamo pianto con loro, siamo stati felici per loro in alcuni momenti e ci siamo sentiti devastati quando sono morti. Fin dalla prima stagione abbiamo capito che tutti erano in pericolo e Lost era molto rispettato per la sua capacità di uccidere i personaggi senza alcun preavviso.

Locke

Sembrava che John Locke fosse il Prescelto, quello che aveva guardato l’isola negli occhi ed era destinato a capirla. Ma alla fine Locke non era una persona speciale, era solo un'altra pedina manipolata come il resto di loro. La sua morte non è stata gloriosa e nemmeno eroica. Ben Linus lo ha strangolato ed è stato terribilmente triste.

Charlie

Sapevamo che Charlie sarebbe morto prima o poi, Desmond non faceva altro che avvertirlo e lo ha salvato in più occasioni ma non si può lottare contro il proprio destino. Charlie affoga nel tentativo di salvare tutti gli altri e la sua morte è tra le più devastanti dell’intera serie.

Sun & Jin

La coppia muore insieme, come insieme hanno vissuto. Una volta che Sayid scappa con la bomba e fa saltare in aria un sottomarino, l'acqua inizia a inondare l'interno e sfortunatamente, Sun rimane intrappolata sotto un armadio. Jin tenta di salvarla per poi arrendersi al loro tragico destino.

Sayid

E parlando di Sayid, la sua morte non è stata sorprendente come quella di Sun e Jin. E questo perché il Sayid che conoscevamo era morto da tempo. Il Sayid del passato muore alla fine della quinta stagione, ma è stato resuscitato dall'Uomo in Nero ed è diventato una sorta di Dark Sayid che decide di farsi saltare in aria.

Jack

Nonostante lo show sia corale, Jack è stato sempre considerato da molti il protagonista e come ogni eroe che si rispetti, doveva morire. Ha sempre cercato di salvare tutti e alla fine si sacrifica per sconfiggere l’Uomo in Nero e permettere la fuga agli altri.



