Lost, ecco com'è nata la hit 'You All Everybody' dei Drive Shaft

Charlie Pace, interpretato da Dominic Monaghan in Lost è stato uno dei personaggi più amati. Viene ricordato per molte cose, dalla sua storia con Claire al suo sacrificio finale, ma molti lo ricordano anche perché era il leader della band chiamata Drive Shaft.

Quando il volo Oceanic 815 si è schiantato su un'isola deserta, molti dei suoi passeggeri sono diventati famosi ma Charlie era già famoso prima di quello sfortunato evento dato che era il bassista e la forza creativa dietro i Drive Shaft, una popolare rock band simile agli Oasis. La rock band di Manchester, in Inghilterra, è stata fondata dai fratelli Pace, Charlie e Liam.

Mentre Liam era il cantante e frontman, Charlie era il cantautore principale, il che ha portato a uno squilibrio nella loro relazione e proprio come Liam e Noel Gallagher degli Oasis, la relazione dei fratelli Pace è diventata rapidamente disfunzionale e si è trasformata in risentimento.

Tra i due fratelli Pace, Charlie era il musicista serio della coppia che voleva concentrarsi solo sulla qualità delle loro canzoni. Liam, al contrario, è stato sedotto dal sesso, dalla droga e dal rock and roll.

I Drive Shaft hanno firmato un contratto discografico che ha portato loro un enorme seguito grazie al duro lavoro di Charlie. La fama ha dato alla testa di Liam mentre iniziava a cantare le parti di Charlie nelle canzoni ed esclamava: "I am Drive Shaft!". Charlie è finito ad essere dipendente da eroina e il gruppo ha perso popolarità così alla fine si è sciolto.

Gran parte del successo dei Drive Shaft può essere attribuito al singolo del loro album di debutto, "You All Everybody" che ogni fan di Lost ricorderà bene. Nell'episodio pilota dello show, Kate ha la strana sensazione di conoscere Charlie ma invece di spiegare chi è, Charlie inizia a cantare il ritornello di "You All Everybody" in falsetto.



La versione live tuttavia sembrava molto diversa negli episodi successivi rispetto alla voce ispirata a Prince che Monaghan ha usato nel pilot. Il motivo è che la canzone non era stata ancora scritta.

Alcuni dei creatori di Lost hanno spiegato la genesi del pezzo negli extra dei DVD, JJ Abrams sapeva che avevano bisogno di una canzone da far cantare a Charlie, quindi hanno dato a Dominic Monaghan la prima possibilità di scrivere una canzone. Ha scritto un pezzo chiamato "Photos and Plans", ma la traccia è rimasta inutilizzata.

Ma poi un amico di lunga data di Abrams, Matt Reeves ,stava guardando The Phil Donahue Show quando una donna tra il pubblico ha gridato: “You all everybody acting like it's the stupid people wearing expensive clothes”. Questa storia è stata raccontata ad Abrams e ai suoi amici ed è diventata una battuta interna spesso citata nel gruppo.



Il produttore Bryan Burk ha dichiarato: "In un delirio stupore, ci siamo resi conto di averlo detto così tante volte che quella doveva essere la canzone". I testi sono stati scritti sul posto e Abrams ha inventato la melodia. Quindi, i produttori di Lost hanno dato "You All Everybody" a un cantautore di nome Jude che ha composto la versione completa della canzone.

Ironia della sorte, come spesso accade dopo la morte di un grande artista, i Drive Shaft hanno guadagnato una rinnovata popolarità dopo l'apparente morte di Charlie nell'incidente.



