Lost, come la cultura pop ha ispirato lo showrunner Damon Lindelof

Lost è stata creata da J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber ed è andata in onda su ABC dal 2004 al 2010 per sei incredibili stagioni che hanno tenuti incollati alla tv migliaia di persone. Uno degli uomini dietro Lost, Damon Lindelof ha rivelato a Entertainment Weekly quali grandi spettacoli della cultura pop hanno ispirato il suo lavoro.

Twin Peaks

Cresciuto nel New Jersey all'inizio degli anni '90, Lindelof ha sviluppato un amore per le serie mistery grazie alla rivoluzionaria serie di David Lynch. "Quella serie televisiva sembrava scritta apposta per me, e ho registrato ogni episodio su un videoregistratore", ha spiegato Lindelof.

"L'ho guardato ripetutamente alla ricerca di indizi e ho discusso delle teorie: l'idea di formare teorie per spiegare cosa è successo è nata da Twin Peaks. Ricordo l'ex presidente della ABC Lloyd Braun che portò me e il produttore JJ Abrams nel suo ufficio dopo aver letto la sceneggiatura di Lost. Era preoccupato per il mostro di fumo e gli aspetti misteriosi pesantemente e ha detto: "Non possiamo avere un altro Twin Peaks". E JJ ha detto: “'Fai riferimento a uno spettacolo che è stato praticamente cancellato 20 anni fa. Dovremmo aspirare a Twin Peaks’”. Era il terzo giorno che conoscevo JJ, ed ero tipo, 'Adoro questo ragazzo!' Strano è bellissimo, David Lynch è un genio e parla di un genere che non può essere descritto, Twin Peaks è un genere a sé stante".

Stephen King

Soprattutto i primi romanzi del maestro dell'horror, come The Stand del 1978 hanno influenzato Lindelof. "King mescola umorismo e orrore in un modo che non credo possa fare nessun altro. Non dirò che non ero terrorizzato dai suoi libri, ma li trovavo anche molto divertenti. Scoprire che Stephen King era un fan di Lost e incontrarlo di persona, è stata una delle cose più grandi che siano mai accadute nella mia vita.”

Watchmen

"Tutto ciò che faccio, in particolare Lost , è una lettera d'amore a Watchmen", ha detto Lindelof, che cita l'uso da parte del fumetto di storie traumatiche sull'origine dei personaggi, flashback, meccanica quantistica e il cambio di prospettiva dei personaggi come ispirazione per lo stile narrativo del suo successo.

Incontri ravvicinati del terzo tipo

"Incontri ravvicinati del terzo tipo ha avuto un'enorme, profonda influenza su di me e sulla mia narrazione", ha detto Lindelof del classico di fantascienza del 1977 di Steven Spielberg.

Pulp Fiction

Il capolavoro del 1994 di Quentin Tarantino potrebbe essere il "film preferito di tutti i tempi" di Lindelof, in parte a causa della sua narrazione non lineare: "Vincent Vega di John Travolta viene ucciso nel mezzo del film, ma poi è protagonista del terzo atto. Sapere che gli avrebbero sparato mentre guardavo il resto del film ha cambiato completamente il modo in cui il mio cervello elaborava il modo in cui le storie potevano essere raccontate, in particolare l'ordine in cui potevano essere raccontate. Per me quel film è completamente e totalmente perfetto”.





