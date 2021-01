Lost: come reagì il cast della serie al controverso finale?

Le sei stagioni di Lost sono state un viaggio unico e irripetibile nella storia del piccolo schermo, la serie è terminata con un finale molto discusso che anche dopo dieci anni dalla messa in onda continua a dividere. Ma scopriamo che cosa ne pensano gli interpreti dello show riguardo a quel controverso finale di serie.

Evangeline Lilly interprete di Kate Austen ha detto all’Indipendent nel 2020: “Non ho davvero guardato lo spettacolo dalla quarta alla sesta stagione. Ho amato la prima stagione quando era tutta una questione di personaggi, ma quando è diventata tutta una questione di mitologia, non era di mio gusto. Ho sempre pensato che Kate fosse odiosa. Non all'inizio, all'inizio era piuttosto simpatica ma mentre lo spettacolo andava avanti, pensavo che fosse sempre più prevedibile.”



Jorge Garcia invece ha interpretato il simpatico Hugo "Hurley" Reyes e nella stessa intervista del 2020 ha detto: “È assolutamente vero che molte persone hanno letto male il finale e hanno pensato che fossero tutti morti fin dall’inizio. Penso che ci siano state molte cose che hanno contribuito a questa teorie. Una delle quali, durante i titoli di coda, avevano mandato in onda alcune immagini del luogo dell'incidente originale. Era semplicemente intesto come una cosa per rilassare le persone dopo le emozioni del finale. Ma alcuni lo hanno letto come "Oh, erano tutti morti".



Josh Halloway ha detto a Collider nel 2020: "Sono contento del finale, anche per Sawyer perché è sopravvissuto ed era l’unica cosa che gli importava. Per me è stata un'ottima conclusione. Ma il problema con una grande serie tv dal successo enorme come quello di Lost, con una storia così lunga e straordinaria, intricata e stratificata..il problema è semplicemente che non c'è via d'uscita. Come fai a finire una cosa del genere" ha concluso.



Terry O'Quinn (John Locke) è d’accordo sul fatto che l'epico finale lasci molte domande senza risposta, "Non ho chiesto agli sceneggiatori di darmi una risposta chiara di cosa significasse ogni singola cosa. E dico alla gente che si trattava chiaramente di un viaggio. Ero consapevole verso la quarta stagione che c’erano troppe questioni in sospeso e poco tempo per risolverle” ha detto a Vulture nel 2012. “La cosa divertente è stata la mia reazione al finale e l'esperienza di girarlo è stata stranamente priva di emozioni. Durante l’ultimo mese di riprese ci stavamo tutti preparando alla fine questa esperienza intensa. E penso che avessimo - o almeno io- un piede fuori dalla porta. Almeno emotivamente. Quando la gente mi dice, e mi viene chiesto spesso: "Cosa ne pensi del finale?" Dico: "Immagino che siamo andati tutti in paradiso". Non lo so."



Parlando con The Hollywood Reporter, Matthew Fox ha spiegato di essere stato felice del finale: "Ovviamente, lo spettacolo ha lasciato spazio all'interpretazione ma non faccio caso a come è stato ricevuto. Damon Lindelof mi ha detto la fine due mesi prima e sono rimasto estremamente commosso. Ho pensato che fosse assolutamente bellissimo” ha detto Fox.



