Lost, ecco come l'Uomo in Nero Titus Welliver evitava gli spoiler della serie

Mentre Lost andava in onda, tutti gli spettatori evitavano gli spoiler ma anche i membri del cast non erano da meno. Titus Welliver, interprete dell'Uomo in Nero, si teneva accuratamente lontano da ogni dettaglio sulla storia.

Parlando con PeopleTV, Welliver ha affermato che è stato un "grande regalo" poter interpretare un ruolo così importante nell'iconica serie ABC, che è andata in onda dal 2004 al 2010 e mentre l'Uomo in Nero ci è stato per lo più mostrato come una nuvola di fumo nero, Welliver ha interpretato la forma umana del personaggio.

L'uomo in nero di Lost è stato uno dei misteri più intriganti della serie, l’entità era letteralmente fatta di fumo e abbiamo fatto la sua conoscenza non appena i sopravvissuti al volo Oceanic 815 sono precipitati sull’isola.



L’Uomo in Nero potrebbe essere nato in forma umana, ma la sua forma primaria era quella di un'enorme nuvola di fumo nero. Mentre la narrazione proseguiva abbiamo scoperto diverse sue caratteristiche, per esempio che poteva trasformarsi in una replica esatta delle persone morte che arrivano sull'isola. In quanto tale, Jack Shepard (Matthew Fox) ha visto suo padre girovagare un paio di volte nella giungla.



Durante le riprese, l'attore ha fatto del suo meglio per evitare spoiler sulle origini del cattivo:

"Mentre le cose si svolgevano, continuavo a dire a Elizabeth Sarnoff, una sceneggiatrice.. lei diceva 'ti aggiornerò su alcune cose' e io continuavo a dirle: 'Non voglio sapere. Non voglio sapere.'"



Welliver ha rivelato che non gli è stata raccontata la storia passata del suo personaggio e ha dovuto firmare un accordo di non divulgazione che gli impedisse di rivelare qualsiasi segreto sulla famosa serie.



Ha anche detto che era "così paranoico" riguardo al fatto che le sue battute sarebbero potute trapelare online che ha memorizzato le battute in un'ora restituendo le sceneggiature.



"Nei miei giorni liberi, studiavo solo i lati della sceneggiatura per le scene che avrei girato il giorno successivo", ha raccontato Welliver. "Bastava che un assistente venisse nella hall. Ci sarebbe voluta un'ora per memorizzare le battute e avrei semplicemente restituito la sceneggiatura perché ero così paranoico e non volevo che la responsabilità di far trapelare qualcosa fosse mia."



Come ulteriore prova della sua dedizione al ruolo, Welliver ha rivelato di essersi rotto le dita di un piede durante le riprese di una scena con Mark Pellegrino (che interpretava Jacob) e di non averlo detto a nessuno fino a quando non hanno finito di girare per non rovinare la scena.



"Quando Mark e io stavamo attraversando la giungla di bambù avevamo questi sandali funky.Ci stavamo muovendo molto velocemente in una delle riprese e ho messo il mio piede in uno di questi ceppi di bambù e mi sono rotto un mucchio di dita dei piedi. Mi sono fatto forza, e poi dopo che hanno chiamato il ciak, Pellegrino ha detto: 'Ti ho sentito grugnire. Hai fatto qualcosa?' Ho detto: 'Sì, li ho distrutti'. Abbiamo guardato le mie dita dei piedi, davvero non sembravano buone. Stavano già diventando un po' nere e blu."



Scoprite chi sono i 5 personaggi secondari di Lost che meritavano di più e dove potete vedere Lost in streaming nei nostri approfondimenti.