Lost compie 20 anni: in arrivo il vinile della colonna sonora!

Lost compie vent'anni: per celebrare l'anniversario della serie(su cui è in arrivo un documentario)è prevista l'uscita in vinile della colonna sonora della prima stagione, composta da Michael Giacchino, prodotta da Varèse Sarabande e Craft Recordings. I fan potranno averla in diversi formati e in colorazioni limitate.

Di seguito il comunicato stampa che annuncia l'uscita del vinile:

Varèse Sarabande e Craft Recordings sono lieti di annunciare la prima uscita in vinile in assoluto della colonna sonora di Michael Giacchino per la prima stagione di Lost, in occasione della celebrazione del ventesimo anniversario della premiere del leggendario show. Segnando una nuova era della televisione moderna, il Lost di ABC è diventato un blockbuster istantaneo e un fenomeno culturale, con un pubblico di oltre 14 milioni di persone che si sintonizzavano ogni weekend.

Aggiungendo benzina al fuoco dell'immenso talento creativo attorno allo show, la musica del compositore Michael Giacchino per Lost si è dimostrata importante per la serie tanto quanto ciascuno degli attori. Due decenni dopo che la colonna di Giacchino ha catturato gli spettatori dalla prima nota, la colonna sonora di Lost: Stagione 1 arriva in vinile per la prima volta in assoluto, con un'edizione 2-LP con una copertina in lamina argentata, con delle notte dai produttori esecutivi dello show J.J. Abrams, Damon Lindelof, Carlton Cuse, Bryan Burk, Jack Bender e il compositore Michael Giacchino. L'uscita è prevista per il 2 febbraio, ed è disponibile adesso per il pre-ordine.

Lost è diventata fin dal momento della sua uscita nel 2004 un cult delle serie TV: la musica di Giacchino, che ha di recente annunciato un concerto dedicato allo show, ha contribuito alla creazione dell'atmosfera caratteristica della serie, fatta di toni misteriosi ed enigmatici.