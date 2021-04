Lost: cos'è davvero la Dharma Initiative? Spiegazione del mistero

Uno dei più grandi misteri iniziali di Lost era la presenza di strutture e tecnologie su un'isola apparentemente deserta sulla quale i nostri protagonisti devono sopravvivere dopo lo schianto del volo Oceanic 815.

La prima stazione della Dharma Initiative (Department of Heuristics and Research on Material Applications) svelata in Lost è la stazione Cigno abitata da Desmond Hume (Henry Ian Cusick) e scoperta dai sopravvissuti alla fine della prima stagione quando trovano una botola nel mezzo della giungla.

Lo scopo principale del Cigno era quello di studiare l'elettromagnetismo dell'isola, ma alla fine arriva a ospitare due lavoratori che inseriscono una sequenza di numeri in un computer ogni 108 minuti per evitare una catastrofe globale. Negli anni '70, la Dharma rilevò speciali proprietà elettromagnetiche sotto la superficie dell'isola e iniziò a perforare il terreno per saperne di più.



Dopo aver rotto la sacca di energia, l'elettromagnetismo divenne instabile e fu necessario un computer per scaricare l'energia accumulata a intervalli regolari. Sebbene Jack Shephard (Matthew Fox) inizialmente sospetti che si tratti di una sorta di esperimento psicologico, la minaccia si è dimostrata molto reale.

Il primo membro della Dharma con cui facciamo conoscenza è Pierre Chang (François Chau) che abbiamo visto per la prima volta in un filmato di orientamento delle varie stazioni dell'isola.



Nell’arco delle sue sei stagioni la storia dell’Iniziativa Dharma ci viene svelata, a poco a poco capiamo che l'isola un tempo era stata la dimora di un folto gruppo di coloni che avevano accesso al mondo esterno e alcuni elementi, compresi i viaggi nel tempo, suggerivano la loro presenza intorno agli anni '70 e '80.



Alla fine, questi isolani si rivelarono essere l'Iniziativa Dharma, un gruppo di scienziati che si trovavano lì per studiare le proprietà uniche dell’Isola. Istituita dai misteriosi Karen e Gerald DeGroot, la Dharma Initiative era un gruppo di scienziati di livello mondiale che praticavano vari campi di studio e pseudo-scienza.

Il loro obiettivo generale era quello di trovare un modo per modificare l'equazione di Valenzetti che prevedeva la data esatta dell'estinzione della razza umana e l’isola era fondamentale per riuscirci. Finanziata dal ricco Alvar Hanso la Dharma Initiative ha costruito una serie di stazioni in tutta l'isola, ognuna con uno specifico scopo sociale o scientifico.

Alcune di queste strutture erano isolate, altre tenute segrete e altre sono state progettate per comunicare direttamente tra loro. Le stazioni si chiamavano: Cigno, Freccia, Caduceo, Perla, Idra, Fiamma, Specchio, Tempesta, Orchidea e Lampione.



Ci sono alcune idee contrastanti su quando la Dharma Initiative ha interrotto il suo lavoro sull’isola ma ciò che sappiamo per certo è che tutti i membri dell’iniziativa sono stati uccisi dagli Altri in quella che è stata chiamata: “La Purga” nel 1987.



Dopo la Purga, la stazione del Lampione che si trova in realtà in una chiesa di Los Angeles e ha lo scopo di calcolare la posizione dell'isola in un dato periodo, è stata affidata alle cure di Eloise Hawking che ha contribuito a facilitare il ritorno degli Oceanic Six sull'isola nella quinta stagione.



