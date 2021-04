Lost, ecco a cosa si ispira il titolo di apertura della serie

Quando il pilot di Lost è andato in onda nel 2004, la storia della tv è cambiata per sempre, la sua prima stagione ha collezionato circa sedici milioni di spettatori per episodio. J.J Abrams ha anche vinto un Emmy per la sua regia dell'episodio pilota della serie ed è lui che dobbiamo ringraziare per il titolo di apertura.

Lost è stato molto più della sua prima stagione, la sua narrazione ha affascinato gli spettatori per sei stagioni e, con ogni nuova stagione, il team ha dovuto invogliare il pubblico a continuare a guardare e rimanere coinvolti mentre lo spettacolo diventava sempre più complesso, misterioso e intricato e aggiungeva più linee temporali e personaggi.



L’iconico titolo di apertura della serie, che potete vedere qui sopra, dura circa 15 secondi: si sente un suono minaccioso e dissonante e la parola "LOST" appare in 3D, di colore bianco, su uno sfondo nero. La parola è po' sfocata, ruota e fluttua verso la telecamera e viene messa a fuoco solo per un breve istante mentre si avvicina e passa sotto la telecamera.

Questo titolo di apertura è stato disegnato da J.J. Abrams sul suo laptop, in bianco e nero come omaggio alla serie Ai Confini della Realtà (The Twilight Zone) del 1959 creata da Rod Serling. La traccia che sentiamo è l’unica che non è stata composta da Michael Giacchino, l’ha realizzata infatti Abrams, co-creatore dello spettacolo e co-sceneggiatore e regista dell'episodio pilota, nel 2004. Appare solo nelle colonne sonore della Stagione 1, Stagione 2 e Stagione 3.

In ogni episodio tranne il pilot, appare dopo le scene di apertura prima della prima interruzione pubblicitaria (nota come teaser). In "Pilot, Part 1", appare all'inizio dell'episodio, prima della primissima scena della serie.

Inoltre il titolo della serie poteva non essere Lost ma Nowhere dato che Jeffrey Lieber era stato assunto per scrivere il pilot e aveva cambiato il titolo. Successivamente è stato licenziato e sostituito con J.J. Abrams.

L'episodio pilota è l'episodio di apertura con il punteggio più alto di tutte le sei stagioni di Lost. Questo perché era l'episodio che doveva attirare gli spettatori e inchiodarli alla tv mentre Abrams, Damon Lindelof e Carlton Cuse perfezionavano la loro narrazione e aggiungevano al mix sempre più dettagli.



Il pilot è stato il più semplice di tutti gli episodi, incentrato su un plausibile incidente aereo e sui sopravvissuti al volo Oceanic 815 finiti su una misteriosa isola apparentemente deserta. Era tutto molto prima che ci fossero gli Altri, le stazioni della Dharma, Jacob e i flashforward. La domanda era come queste persone sono sopravvissute al volo, non perché.



I fan volevano solo sapere da dove veniva quell’orso polare e il fumo nero e come mai quel volo fosse fuori rotta di 1.000 miglia. Domande più semplici per un tempo più semplice, ma sicuramente più che sufficienti per far nascere una base di fan appassionati e creare un successo autentico per la ABC che ancora oggi conquista migliaia di fan in tutto il mondo.



