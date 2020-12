Lost: quanto è costata? Tutto sul budget immenso della serie

Lost ha fatto la storia, ma per farla ha avuto bisogno di un ingente budget per la realizzazione di ogni singolo episodio. Questo show si è rapidamente trasformato in un fenomeno globale grazie alla sua struttura avvincente e ai tanti misteri dell’isola misteriosa che hanno incollato milioni di persone alla tv.

La serie ABC, andata in onda dal 2004 al 2010, raccontava la storia di un gruppo di sopravvissuti a un incidente aereo bloccati su un'isola misteriosa tra orsi polari, botole e strani mostri di fumo nero. Non si può negare che Lost abbia conquistato il pubblico e cambiato la storia delle serie tv; ma parte di ciò che ha contribuito a rendere possibile tutto ciò è stato il considerevole budget dello spettacolo.



Ogni episodio di Lost costava circa 4 milioni di dollari e solo il pilot dello show è costato tra i 10 ei 14 milioni di dollari, principalmente a causa dell'acquisto e la spedizione di un aereo di linea dismesso per mettere in scena il relitto del volo Oceanic 815.



Un budget così alto per questa serie è giustificato specialmente a causa del suo ampio cast, che è iniziato con circa 70 adulti, un bambino e un cane, oltre alle riprese esterne che si sono svolte sull'isola di Oahu, Hawaii.



