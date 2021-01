Lost: quanto è costato l'episodio pilota? I numeri clamorosi dell'investimento

Nel settembre 2004, il primo episodio di Lost ha debuttato su ABC, il nome dell'episodio in due parti era semplicemente "Pilot". Da allora Lost è diventato uno degli spettacoli televisivi più longevi e di maggior successo nella storia del piccolo schermo.

Realizzare l’episodio pilota di una serie tv è un processo costoso e pericoloso perché deve fare subito presa sul pubblico. Quello di Lost rientra sicuramente nella classifica dei pilot più costosi mai realizzati fino ad oggi. Infatti l’episodio è costato tra i 10 e i 14 milioni di dollari, più del doppio del costo medio di un pilot televisivo in quegli anni.

Una spesa del genere è dovuta principalmente all‘acquisto, al trasporto e alla messa in scena, di un aereo di linea che doveva servire da relitto per i superstiti del volo Oceanic 815 che si schianta sull’isola deserta e misteriosa.

A questo aggiungiamo il cachet di un cast numerosissimo e delle riprese in esterna avvenute alle Hawaii. Con il senno di poi, spendere una cifra del genere a quel tempo ha dato i suoi frutti all’emittente ABC in termini di pubblico e successo.



