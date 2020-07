Lost, i creatori sapevano fin dall'inizio quale sarebbe stata l'ultima scena della serie

Sono passati ormai 10 anni dal finale di Lost, e ancora oggi la conclusione della popolare serie di ABC fa discutere animatamente i suoi fan. Ma era davvero così che i suoi creatori avevano intenzione di chiudere lo show? A rivelarlo è Damon Lindelof.

Tra i più dibattuti finali delle più amate serie tv potremmo ricordare il finale di Game of Thrones, probabilmente quello di How I Met Your Mother, e svariati altri... Ma il precedente più illustre fu senza dubbio Lost.

"Sapevamo una manciata di cose fin dall'inizio" spiega Damon Lindelof ai microfoni di Collider "Una di quelle che avevamo in mente già da parecchio tempo era che lo show si sarebbe dovuto concludere con la morte di Jack".

"Quella sarebbe stata la fine del suo arco narrativo... La simmetria nel cominciare tutto con lui che apre gli occhi, e terminarlo con lui che li chiude ci è sembrata la più giusta. Ma poi, siccome Lost era uno show che dava il suo meglio nel racconto non-lineare e a cui piaceva fari salti nel tempo, abbiamo iniziato ad amare l'idea che, sebbene l'immagine finale della serie sarebbe stata quella di Jack chi chiude gli occhi, avremmo comunque potuto mostrare la sua esperienza post-mortem, in un qualche modo, una sorta di Cavallo di Troia all'interno dello show" continua lo showrunner di Watchmen.

"Ma come fare per nasconderlo? Come avremmo potuto dare al pubblico ciò che sentivamo volessero fin dal pilot, ovvero sapere se quello fosse il purgatorio, se fossero tutti morti? Perché se qualcuno ti fa una domanda , credo, come faccio anche io di solito, ti stanno in realtà dicendo ciò che vogliono".

Da lì ciò che poi abbiamo visto nel corso delle varie stagioni, fino arrivare alla fatidica scena di Jack e Vincent sdraiati a terra che ha fatto la storia.

E voi, cosa ne avete pensato ai tempi del finale di Lost? Fateci sapere nei commenti.