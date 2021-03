Lost: la cronologia completa di tutta la storia, facciamo ordine

Fare ordine nella cronologia di Lost potrebbe essere complicato tra flashback, flash-forward, flash-side, isole in movimento e viaggi nel tempo, le cose si mescolano davvero molto. Ma abbiamo provato a rimettere in ordine le cose senza spostare isole.

La storia di Lost non comincia con il volo Oceanic 815, ma diversi migliaia di anni prima quando una donna misteriosa divenne la guardiana del cuore dell’isola, una sorgente luminosa che possedeva proprietà elettromagnetiche uniche. La donna arrivò sull’isola per caso, come tutti, in circostanze mai rivelate e considerava la sorgente la fonte della vita, della morte e della rinascita.



Mentre assolveva il suo compito di guardiana, una donna incinta di nome Claudia naufragò sull’isola e partorì due gemelli prima di venire uccisa dalla Custode dell’isola, che ha poi allevato i bimbi come suoi.

Come abbiamo scoperto uno si chiamava Jacob e l’altro è diventato l’Uomo in Nero. Alla fine, Jacob divenne il nuovo protettore dell'isola e, in seguito, la sua madre adottiva fu uccisa dall'Uomo in Nero.

Nel 1867, una nave di schiavi chiamata Black Rock si schiantò sull'isola, dopo essere stata evocata da Jacob. Sulla nave c'era un uomo di nome "Ricardo” Richard Alpert, che era stato venduto come schiavo dopo aver rubato medicine per la moglie morente. Dopo il naufragio della nave sull'isola, Ricardo è stato salvato dal mostro di fumo e cambiò il suo nome in Richard Alpert per guidare gli Altri, il gruppo di persone che sarebbero venute a vivere sull'isola come seguaci di Jacob.



Verso la metà del Novecento si verificarono numerosi eventi significativi, nel 1954, l'esercito americano piantò sull'isola una bomba all'idrogeno chiamata "Jughead". Tuttavia, prima che potessero condurre il loro test nucleare, la base dell'esercito fu spazzata via da Richard e gli Altri, lasciando la bomba inesplosa.

In questo periodo, Jacob iniziò a tirare le fila che avrebbero portato i suoi candidati sull'isola a bordo dell'Oceanic 815 circa 50 anni dopo. Più tardi, all'inizio degli anni '70, il primo personale DHARMA arrivò sull'isola. Dopo essersi scontrati con gli Altri per diversi anni, i due gruppi alla fine firmarono una tregua nel 1973.

Nel novembre 1987, la Bésixdouze fece naufragio sull'isola con il suo equipaggio di sei scienziati, tra cui Danielle Rousseau incinta di sette mesi e Robert, il padre del suo bambino non ancora nato. Rousseau ha vissuto da sola sull'isola fino al 2004, quando ha incontrato i sopravvissuti dell'Oceanic 815.

Non è chiaro in quale anno abbia avuto luogo la "Purga", ma dopo un lungo periodo di pace tra la DHARMA e gli Altri, quest'ultimo gruppo ha rilasciato un gas velenoso nel campo della DHARMA nel 1987 o nel 1992 che uccise quasi tutte le persone sull'isola associate alla DHARMA Initiative.

Negli anni precedenti allo schianto del volo Oceanic 815, partito dall'Australia nel settembre 2004, le circostanze cospirarono per riunire i sopravvissuti in modi sorprendenti, grazie all'influenza di Jacob e dei poteri dell'isola. Desmond Hume però è arrivato sull'isola molto prima degli altri. Dopo aver fallito il suo tentativo di diventare un monaco, Desmond incontrò Penny Widmore, figlia dell'ex leader degli Altri Charles Widmore. Desmond e Penny si innamorarono ma in seguito si lasciarono dopo che Charles disse a Desmond che non sarebbe mai stato degno di lei.

Anni dopo, Desmond decise di cercare di nuovo Penny, e partecipò a una gara di vela intorno al mondo gestita da Widmore per dimostrarsi degno di lei. Desmond salpò nel 2001, solo per schiantarsi sull'isola. È stato trovato da un sopravvissuto alla Purga DHARMA, che lo ha portato alla stazione Cigno e lo ha convinto a premere un pulsante ogni 108 minuti per scaricare l'accumulo elettromagnetico dell'isola.

Dopo tre anni passati a premere il pulsante, i dubbi di Desmond lo hanno portato a uccidere accidentalmente il suo compagno DHARMA e a non premere il pulsante in tempo. Sebbene sia riuscito a diffondere l'energia, l'interferenza elettromagnetica ha causato lo schianto dell'Oceanic 815. Esattamente 40 giorni dopo l'incidente, mentre Desmond si stava preparando ad uccidersi, sentì John Locke che picchiava sul portello della botola.

Nelle prime quattro stagioni di Lost, sono passati solo poco più di tre mesi dallo schianto. Quando sei sopravvissuti riescono a fuggire con la nave di Penny, nei tre anni successivi al loro ritorno a casa e dopo essere stati chiamati “Ocean Six”, tutti provarono ad andare avanti con le loro vite, ma Ben Linus alla fine convinse Jack che dovevano tornare sull’isola.

I Sei si sono imbarcati sul volo 316 dell'Ajira Airways nell'ottobre 2007, un volo scelto da Eloise Hawking e pilotato da Frank Lapidus. L'aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza ma Jack, Sayid, Kate e Hurley sono stati misteriosamente trasportati indietro nel 1977.

Nello stesso momento in cui i Sei stavano cercando di fuggire dall’Isola sulla nave di Penny, Jacob apparve a John Locke sotto forma di Christian Shepherd e gli disse che doveva spostare l'isola e Ben riuscì a farlo.

Si svegliò nel deserto tunisino dieci mesi dopo, nell'autunno del 2005. Nel frattempo, durante i tre anni in cui gli Oceanic Six erano assenti, Locke e gli altri hanno viaggiato nel tempo fino a quando, sotto le istruzioni dell'Uomo in Nero, Locke ha resettato la ruota che sposta l'Isola fermando i cambi di orario e trasportandolo in Tunisia nel 2007, di nuovo su una sedia a rotelle. Gli altri sopravvissuti invece, Sawyer, Juliet, Jin, Daniel e Miles furono trasportati nel 1974 e si unirono alla DHARMA Initiative.



Nel 1977, Jack, Kate, Hurley e Sayid arrivarono dal futuro e dopo essere stati trovati da Jin, si unirono anche loro alla DHARMA Initiative, tranne Sayid, che fu scambiato per uno degli Altri e arrestato. Nel frattempo, Daniel Faraday tornò sull'isola con la teoria che la detonazione della bomba nucleare Jughead potrebbe impedire lo schianto dell'Oceanic 815, salvando tutti coloro che sarebbero morti in futuro.

Daniel però viene ucciso da Eloise prima che potesse far esplodere la bomba, ma gli altri viaggiatori del tempo riescono nell’impresa, o meglio, Juliet si sacrificò facendo esplodere la bomba prima di morire, e il gruppo fu riportato nel 2007.



Jack uccise l’Uomo in Nero ma rimase ferito a morte nel combattimento, quindi ha passato i suoi doveri di protettore dell’Isola a Hurley, che a sua volta ha chiesto a Ben di essere il suo braccio destro. Mentre Jack Shepherd stava morendo, Frank e Richard ripararono l'aereo di Ajira e fuggirono dall'isola con Miles, Claire, Kate e Sawyer.

I flash-side seguono le vite dei sopravvissuti in un realtà alternativa in cui l'Oceanic 815 non si era mai schiantato e si scopre che i flash-sideways non sono altro che l'aldilà, creato dai sopravvissuti a un certo punto in seguito alla loro morte sia sull’isola che altrove.



